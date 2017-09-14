إنجاز معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة البنكية دون الحاجة لمساعدة مترجم لغة إشارة

استمرارا لجهوده المتواصلة لتعزيز التواصل مع عملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة في السمع والنطق، قام البنك الأهلي المتحد، بتنظيم دورة تدريبية متخصصة في مجال تعلم لغة الإشارة والتي تستمر لمدة أسبوعين خلال الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر الحالي، وذلك في مركز التدريب الجديد للبنك والذي تم افتتاحه مؤخرا في فرع البنك في مشرف، وتقدم الدورة د.نجاة مختار التي تعتبر من أفضل خبراء لغة الإشارة في الكويت.

وتعد هذه الدورة استكمالا لسلسلة الدورات الخاصة بلغة الإشارة والتي قدمها البنك الأهلي المتحد خلال العام الماضي في إطار حرصه على التدريب المتواصل لموظفيه على لغة الإشارة ضمانا لحصول عملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة في السمع والنطق على أفضل الخدمات المصرفية من خلال سهولة تواصلهم مع موظفي البنك.

وتعليقا على هذه الدورات، قال رئيس الفروع في البنك الأهلي المتحد عامر نجم ان هذه الدورة تعد استكمالا لسلسلة الدورات الخاصة بلغة الإشارة والتي قدمها البنك الأهلي المتحد خلال العام الماضي، بهدف مساعدة عملائنا الكرام من ذوي الاحتياجات الخاصة في السمع والنطق على القيام بمعاملاتهم البنكية دون الحاجة لمساعدة مترجم لغة إشارة، حيث تأتي هذه الدورة في إطار جهود البنك المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة واستعداد فروع البنك الأهلي المتحد لاستقبالهم ليقوموا بإجراء معاملاتهم المصرفية وفقا لاحتياجاتهم ومتطلباتهم المختلفة وبمنتهى السهولة والمرونة، وبما يتناسب مع ظروفهم الخاصة.

وأوضح نجم اننا نسعى من خلال نشر لغة الإشارة في العديد من فروع البنك الأهلي المتحد إلى التأكيد على تطور البنك المستمر وحرصه على تقديم أفضل الخدمات البنكية لجميع شرائح المجتمع، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يتسق مع المسؤولية الاجتماعية للبنك ودوره في تسهيل اندماج إخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.