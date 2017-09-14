يعلن بنك برقان، كجزء من التزامه المستمر بتعزيز تجربة العملاء اليومية، عن أحدث عروضه، لتوفير خصومات جديدة لعملائه، حيث يقدم العرض الجديد خصم 15% في مطعم «هلا حمص».

ويقع المطعم في برج كريستال الفاخر في مدينة الكويت، ويتخصص في تحضير أطباق الحمص، ويقدم أيضا مجموعة كبيرة ومتنوعة من أصناف الإفطار، إلى جانب الوجبات الطازجة، والسلطات المتنوعة.

ويمكن لعملاء بنك برقان الاستفادة من العرض الجديد، وذلك بالدفع في المطعم باستخدام أي من بطاقات بنك برقان للسحب الآلي او البطاقات الائتمانية، للتمتع بخصم 15% على جميع الأصناف التي يقدمها المطعم.