إقامة مخيم لمرضى العيون لمكافحة العمى

أكد مدير المشاريع الإغاثية بجمعية النجاة الخيرية م.ثامر السحيب أن الجمعية تسعى جاهدة بدعم أهل الخير في تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنسانية، التي من شأنها تقديم الدعم والعون والمساعدة لأصحاب العوز والحاجات من اللاجئين والفقراء والمحتاجين والمساكين والمرضى والعجزة والأيتام والمساكين وغير القادرين سواء كانوا داخل الكويت أو خارجها.

مشيرا إلى أن جمعية النجاة الخيرية لها إسهامات عديدة وإنجازات كبيرة ومشاريع عظيمة تقوم بتنفيذها بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الخيرية في الدول الإسلامية الفقيرة، ولاسيما دولة بنغلاديش، معلنا أن الجمعية أرسلت وفدا اغاثيا الى بنغلاديش، بالتنسيق مع أحد مكاتبنا المعتمدة بالتنسيق مع اللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة، لمساعدة مسلمي بورما اللاجئين بمنطقة (كوكس بازار).

والوفد مكون من عضو مجلس إدارة زكاة سلوى التابعة للنجاة سعود الراجحي، وممثل إدارة الموارد والتسويق حسين العجمي، والناشط في العمل التطوعي خالد الشامري.

موضحا ان الرحلة تستغرق اسبوعا بدولة بنغلاديش، حيث تم بحث جميع الأمور المتعلقة بإغاثة اخواننا مسلمي بورما اللاجئين الفارين من جحيم العنف، بهدف تقديم المساعدات الاغاثية اللازمة لهم، وتنفيذ عدد من المشاريع الخيرية في دولة بنغلاديش، أهمها اقامة مخيما لمرضى العيون لمكافحة العمى لدى الفقراء والمحتاجين التابع لحملة أبصار والتي طرحت في يوم عرفة، وغير ذلك من المشاريع الخيرية الأخرى التي تسعى النجاة الخيرية إلى تنفيذها في بنغلاديش.

ودعا السحيب أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء وذوي القلوب الرحيمة والمحسنين من أهل الكويت الكرام للمساهمة في تلك المشاريع التي تصب في صالح تقديم الدعم والمساعدات لفقراء المسلمين واللاجئين الروهينغيين في بنغلاديش، مؤكدا أن المساهمة في أعمال الخير أجرها عند الله عظيم وثوابها كبير ومضاعف في الدنيا والآخرة.