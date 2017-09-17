نظام صالوناتكم يتيح للزوار اكتشاف صالونات أو معاهد صحية والاستمتاع بتجربة جمالية فريدة



أكثر من 200 صالون نسائي ورجالي من مختلف مناطق الكويت متوافرة الآن في التطبيق





لميس بلال

دشنت لكزس علاقة شراكة مع «صالوناتكم» في إطار مبادرة لدعمها تطبيقا حصريا لإدارة الصالون.

وصالوناتكم هو موقع وتطبيق شبابي كويتي لحجز المواعيد في الصالونات والمنتجعات الصحية على الانترنت يصل بين مئات الصالونات والحلاقين وآلاف الزبائن المهتمين بالعناية بأنفسهم.

حضر حفل الإطلاق مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي ومالكو الصالونات المشهورة من جميع أنحاء الكويت، بالإضافة الى أعضاء الصحافة والاعلام المميزين.

وتوفر صالوناتكم منصة سهلة وسريعة الاستخدام لحجز مواعيد الصالونات عبر الإنترنت، كما تسمح لمستخدميها، السيدات والسادة، البحث عن توافر مواعيد في الصالونات أو سبا وحجز مواعيدهم المقبلة بسهولة.

وهناك اكثر من 200 صالون نسائي ورجالي من مختلف مناطق الكويت متوافرة الآن في التطبيق.

من خلال نظام صالوناتكم يمكن للزوار اكتشاف صالونات أو معاهد صحية والاستمتاع بتجربة جمالية فريدة من نوعها، كما يمكن للزوار مقارنة الأسعار، وتحديد الخدمات المطلوبة بسهولة ويوفر إمكانية الدفع عبر الإنترنت أو الدفع في صالون.

وقال مدير عام صالوناتكم فيصل الغدهوري: «بدأنا في الكويت، ولكن رؤيتنا المستقبلية تهدف لأن نصبح التطبيق والموقع الأول في الشرق الأوسط لحجز المواعيد عند الصالونات والحلاقين والمنتجعات الصحية، وكما هي سرعة تطور التكنولوجيا فإننا منطلقون بسرعة صاروخية إلى إمكانات لا محدودة».

صالوناتكم يوفر أيضا خدمة حجز مواعيد خدمة المنازل، وبذلك يوفر على المستخدمين الوقت والجهد الثمينين، وبعد الانتهاء من الحجز، سيرسل صالوناتكم تأكيدا فوريا عن طريق البريد الإلكتروني، كما يوفر صالوناتكم خدمة عملاء ودية مخصصة للمساعدة بأي طريقة ممكنة.

تطبيق صالوناتكم اندرويد وIOS والموقع الإلكتروني يمكنكم من حجز المواعيد في الصالون، بالإضافة لإبقائكم على اطلاع بأحدث صيحات الجمال من خلال مدونة موقعنا والنشرة البريدية.