محمد عبدالعزيز الشايع: بوشون بيكري إضافة مميزة لمجموعة العلامات التجارية لدينا

تضم قائمة بوشون بيكري أطباقاً فرنسية شهية تتوافر طوال اليوم أسامة دياب

افتتحت شركة محمد حمود الشايع ظهر الأربعاء الماضي أول فرع لعلامة «بوشون بيكري» في الكويت والثاني في الشرق الأوسط في غراند أفنيو-الأفنيوز.

وقد حضر حفل الافتتاح كل من الشيف توماس كيلر، مؤسس بوشون بيكري، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة الشايع، محمد عبدالعزيز الشايع.

وبهذه المناسبة، صرح الشيف توماس كيلر قائلا: «يشتهر الذواقة في الشرق الأوسط باهتمامهم البالغ بجودة الطعام والنكهات الأصيلة للأطباق التي يتناولونها، لذا يسعدني أن أقدم لهم تجربة فريدة تعكس بعضا من ذكرياتي في فرنسا من خلال تشكيلة واسعة من المعجنات والأطباق الشهية».

من جهته، قال محمد عبدالعزيز الشايع، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع: «يسعدنا أن نفتتح بوشون بيكري بحضور مؤسسها الشيف توماس كيلر.

ونحن نرى في بوشون بيكري إضافة مميزة لمجموعة العلامات التجارية لدينا وهي جزء من التزامنا بتقديم أشهر العلامات التجارية العالمية لضيوفنا في المنطقة».

جدير بالذكر أن علامة «بوشون بيكري» تأسست على يد الشيف توماس كيلر في مدينة يونتفيل في كاليفورنيا عام 2003 بهدف تقديم الخبز والمعجنات الفرنسية للمطاعم في المدينة.

وقد عرف المخبز منذ تأسيسه بأجوائه المميزة الخاصة بالمعجنات الفرنسية الكلاسيكية، وهذا ما جعله المكان المفضل لدى الكثيرين على امتداد نابا فالي في كاليفورنيا.

ويتميز ديكور الموقع الجديد بواجهته الخضراء التي تبعث على الدفء والمصابيح الحديدية ذات الطراز القديم التي تحيط بالمكان، وهو أحد إبداعات المصمم العالمي الشهير - وصديق الشيف كيلر - آدم تيهاني، الذي صممه ليحاكي المخابز الفرنسية التقليدية ويجعل منه المكان الأنسب للقاء العائلة والأصدقاء.

وتضم قائمة بوشون بيكري أطباقا فرنسية شهية تتوافر طوال اليوم مثل الخبز الفرنسي، وأطباق الفطور، والسندويشات، والشوربات، والسلطات والحلويات، بالإضافة إلى مكرون بوشون بيكري المشهور عالميا والمخبوز طازجا يوميا بسبع نكهات مختلفة ولذيذة تتضمن المكرون بالفستق والمكرون بالزعفران وجوز الهند المحضر حصريا لدى بوشون بيكري في الشرق الأوسط.

كما تضم القائمة كوكيز توماس كيلر أوريو TKO الشهير وبراوني بوشون بيكري بالشوكولاتة الغني بقطع الشوكولاتة اللذيذة.

ويقع بوشون بيكري في غراند أفنيو-الأفنيوز، ويستقبل ضيوفه من الساعة 9 صباحا حتى 11 مساء خلال أيام الأسبوع ومن الساعة 8 صباحا إلى 12 منتصف الليل في عطلة نهاية الأسبوع.

وللاطلاع على آخر الأخبار والوصفات، يمكنكم متابعة صفحات بوشون بيكري على انستغرام وفيسبوك BouchonBakeryME، كما يمكنكم أيضا الاتصال على الرقم التالي لمزيد من المعلومات 22283833.

بوشون بيكري

تأسس بوشون بيكري في عام 2003 على يد الشيف توماس كيلر لتقديم أشهى المخبوزات الفرنسية التي تضم السندويشات والكيش والشوربات والسلطات، إلى جانب الحلويات اللذيذة كالفينويسري والمعجنات والتارت والكوكيز المحضرة على الطريقة الفرنسية والأميركية.

وإلى جانب فروعه المنتشرة في الولايات المتحدة في نابا فالي ونيويورك وبيفرلي هيلز ولاس فيغاس، سيفتتح بوشون بيكري أول ثلاثة فروع له خارج الولايات المتحدة في الكويت ودبي وقطر لاحقا هذا العام.

ويتميز بوشون بيكري بتقديمه علب هدايا خاصة لمختلف المناسبات تحتوي لغاية 60 قطعة من المكرون المميز، فضلا عن منتجاته الموسمية المتنوعة.

أكد أن «بوشون بيكري» بصمة فريدة وإضافة مميزة للسوق الكويتي الذي يتمتع بالتنوع

توماس كيلر لـ «الأنباء»: الشراكة مع «الشايع» أمر رائع والشركة تتمتع بإمكانيات كبيرة توفر سبل النجاح

نجاح «بوشون بيكري» بفروعه المنتشرة في الولايات المتحدة شجعنا على فتح فروع خارجها وخصوصاً في الشرق الأوسط

افتتاح الفرع الثاني لـ«بوشون بيكري» في الكويت في مجمع المارينا نوفمبر المقبل

دخول السوق الكويتي يمثل نوعاً من التحدي نظراً لتنوعه واتساع مساحة المنافسة فيه

المطبخ الكويتي له طابع مميز وشخصية فريدة والمواطن الكويتي ذواق ويهتم دائماً بالتفاصيل

أجرى اللقاء: أسامة دياب

الشيف العالمي توماس كيلر

أعرب مؤسس العلامة التجارية «بوشون بيكري» الشيف العالمي توماس كيلر عن سعادته لافتتاح فرع الكويت والذي يعتبر الثاني في الشرق الأوسط بعد فرع دبي ضمن ثلاثة أفرع خططت السلسلة لافتتاحها خارج الولايات المتحدة خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن زيارته الأولى للكويت كانت في ديسمبر عام 2014 وزيارته الحالية هي الثانية له، حيث اهتم خلال الزيارة الأولى بالتعرف على السوق الكويتي والمواد الخام المتوفرة ومدى مطابقتها لمعايير الجودة المطلوبة للأطباق التي يتميز بها بوشون بيكري، معربا عن سعادته بجودة المنتجات الموجودة في السوق الكويتي وخصوصا البهارات والأسماك والخضروات والتي ستعتبر إضافة مميزة للنكهات الفريدة لـ «بوشون بيكري».

وأشار كيلر - في لقاء خاص لـ «الأنباء» على هامش افتتاح فرع بوشون بيكري في مجمع الأفنيوز- إلى أنه بالرغم من أن المطبخ الكويتي جزء من المطبخ الخليجي التقليدي إلا أنه له طابع مميز وشخصية فريدة، موضحا أن دخول السوق الكويتي يمثل نوعا من التحدي نظرا لتنوعه واتساع مساحة المنافسة، بالإضافة إلى أن المواطن الكويتي ذواق ويهتم دائما بالتفاصيل.

الشيف العالمي توماس كيلر متحدثا للزميل اسامة دياب (ريليش كومار)

ولفت كيلر إلى أن الشراكة مع شركة الشايع تمثل تجربة رائعة لما لهذه الشركة من عراقة وإمكانيات مميزة توفر كل عناصر النجاح، واصفا لقاءه الأول مع رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة الشايع، محمد عبدالعزيز الشايع في كاليفورنيا بالمثمر والبناء وحينما زرته في الكويت واطلعت على امكانيات الشركة وفريق العمل كان انطباعي رائعا وتأكدت أننا بصدد شراكة ناجحة.

وبين كيلر أن بوشون بيكري يقدم أشهى المخبوزات الفرنسية التي تضم الساندويتشات والكيش والشوربات والسلطات، إلى جانب الحلويات اللذيذة كالفينويسري والمعجنات والتارت والكوكيز المحضرة على الطريقة الفرنسية والأميركية، موضحا أن نجاح العلامة التجارية بفروعها المنتشرة في الولايات المتحدة في نابا فالي ونيويورك وبيفرلي هيلز ولاس فيغاس شجعه على ضرورة استكشاف الأسواق خارجها وخصوصا في الشرق الأوسط، كاشفا عن بعض المنتجات الحصرية التي يقدمها بوشون بيكري والتي تناسب جميع الأذواق، معربا عن أن أمله في أن ينال استحسان الكويتيين.

ودعا كيلر المواطنين والمقيمين على أرض الكويت إلى زيارة بوشون بيكري والاستمتاع بالمذاق الخاص والأجواء الساحرة في مجمع الأفنيوز.

وكشف كيلر عن نية الشركة افتتاح فرع آخر لبوشون بيكري في الكويت في مجمع المارينا في نوفمبر المقبل.