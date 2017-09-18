«بيتك» نظم مسابقات توعوية عن مناسك الحج عبر مواقع التواصل الاجتماعي

حظيت الحملة التي نظمها بيت التمويل الكويتي (بيتك) بمناسبة موسم الحج في اطار الرعاية والاهتمام بحجاج بيت الله الحرام بإشادة وتقدير كبيرين، نظرا لتكامل الحملة وشموليتها للعديد من الأنشطة والفعاليات وتنسيقها مع الجهات الرسمية المعنية بمساعدة الحجاج، واستخدام وسائل متعددة ومتنوعة لتقديم كافة الإرشادات والنصائح والتعليمات والضوابط الدينية والصحية والتنظيمية التي تكفل لكل حاج اداء المناسك بيسر وسهولة، حيث يحرص «بيتك» من خلال تفعيل دوره الاجتماعي على المشاركة في المناسبات الدينية والوطنية بما يضمن تحقيق اقصى منفعة ممكنة لأفراد المجتمع ومؤسساته الرسمية.

وقد بدأت حملة «بيتك» لخدمة ورعاية الحجاج هذا العام منذ التحضيرات الأولية لموسم الحج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بثت صفحات «بيتك» مجموعة من الرسائل التوعوية الدينية من الشيوخ الأفاضل والعلماء الأجلاء التي تبين للحاج اركان الفريضة وسننها وفضل الحج، كما قدمت نصائح طبية ضمن الحملة الوطنية لتوعية الحجاج وإرشادهم بالتعاون مع وزارة الصحة مما ساهم بشكل كبير في تعزيز الثقافة الطبية لدى الحجاج وتوفير المعلومات المهمة والإرشادات الطبية السليمة التي تتناسب مع المرضى والأصحاء، وتبين سبل التعامل مع الطوارئ والأزمات الصحية في حال وقوعها خاصة لذوي الامراض المزمنة مثل السكري والضغط والقلب وغيرها.

كما نظم «بيتك» مسابقات توعوية عن مناسك الحج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال العشر الاوائل من ذي الحجة اخذت رسائله التوعوية تصبح اكثر شمولية، حيث تطرقت الى سنن الأضاحي من حيث مشروعيتها وتوقيتها مع الشيخ د.سيد محمد الطبطبائي وحلقات توعوية عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة مع الشيخ طلال فاخر، وقراءات من القرآن عن فضل العشر الأوائل من قبل مبادر «بيتك» مشاري البغلي.

وشارك فريق العلاقات العامة في «بيتك» بالتعاون مع المكتب الاعلامي في وزارة الصحة في فعالية ارشاد الحجاج وتوديعهم في مطار الكويت الدولي، متمنين لهم حجا مبرورا وطاعة متقبلة وأداء الفريضة والعودة سالمين الى ارض الوطن، مع تقديم بعض الهدايا التذكارية التي تناسب احتياجاتهم في موسم الحج، وهو ما كان له طيب الاثر على الحجاج الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لهذه البادرة الطيبة من «بيتك»، وكذلك اشاد ممثلو وزارة الصحة والطيران المدني بتواجد «بيتك» واهتمامه وتعاونه.