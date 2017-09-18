الأيوب: اهتمامنا بفئة الشباب يعد انعكاساً لسياستنا ومبادئنا للمسؤولية الاجتماعية

الورش المقامة بالملتقى حرصت على إبراز أهمية المستقبل الإعلامي للشباب العربي لمواجهة التحديات شاركت Ooredoo، أسرع شبكة في الكويت، بالافتتاح وأيضا في الفعاليات ضمن «الملتقى الإعلامي الشبابي» وذلك في الأسبوع الماضي في قاعة الراية بتنظيم من وزارة الدولة لشؤون الشباب، وبرعاية من Ooredoo الكويت. حيث ركز هذا الملتقى على تقديم محتوى إعلامي وتدريبي يهدف إلى إبراز دور وأهمية الإعلام وتأثيره على المجتمع فيما يخص القضايا الشبابية، ويكون من خلال الالتقاء بالخبرات الإعلامية عبر ورش العمل والجلسات الحوارية والمناظرات وعرض التجارب الناجحة لتمكين الشباب للعمل في المجال الإعلامي. بمشاركة العديد من الرموز الإعلامية العالمية والمحلية، منهم المقدم التلفزيوني الرياضي في BeIN Sports محمد سعدون الكواري وأيضا الإعلامي الإذاعي الشهير سلمان النجادي الذي قدم ورشة عمل تدريبية في مقر شركة Ooredoo الرئيسي.

وحرصت الورش المقامة والحوارات النقاشية في الملتقى على إبراز أهمية المستقبل الإعلامي للشباب العربي لمواجهة التحديات وتحمل المسؤولية لتطوير الإعلام العربي، وأيضا تبصير الشباب لأهمية التكنولوجيا الحديثة وترسيخ القيم الإيجابية فيهم عن طريق فتح المجال للشباب للاستفادة المباشرة من هذه اللقاءات المفتوحة والمباشرة مع الإعلاميين سواء أكاديميين أو مهنيين، هادفين لتمكين الشباب وتأهيلهم للعمل في المجال الإعلامي وشتى مختلف المجالات الأخرى.

وفي كلمته الافتتاحية للملتقى أعرب مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب اعتزازه بشراكة Ooredoo في هذا الحدث الهام، مؤكدا التزامها بقيمها الأساسية وهي الاهتمام والتواصل والتحدي.

وأضاف: «اليوم نفتخر في شركة Ooredoo أن نكون أحد الرعاة لهذا الملتقى المميز ونفخر بشراكتنا مع الوزارة وخاصة منذ الإعلان عن الكويت عاصمة للشباب التي تعتبر من أهم المبادرات على مستوى المنطقة.

ونحن في Ooredoo نؤمن بشكل كبير بتمكين الشباب والمساهمة في دعمهم للوصول لأعلى المراتب في مختلف المجالات.

ومن خلال مسؤوليتنا الاجتماعية التي ترتكز على الشباب بشكل رئيسي، قمنا بدعم عدد كبير من المبادرات الشبابية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الأيوب في تصريح سابق: «اهتمامنا بفئة الشباب يعد انعكاسا لسياستنا ومبادئنا للمسؤولية الاجتماعية، وهو تعزيز للاتفاقية التي وقعناها مع وزارة الشباب والهادفة لإثراء تجربة الشباب في مختلف المجالات.

شراكتنا في هذا المهرجان ليست الشراكة الأولى بيننا وبين وزارة الشباب، ونتطلع الى المزيد من الشراكات مستقبلا، لأننا نرى أهمية كبيرة في الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، خاصة فيما من مصلحته إثراء حياة الأفراد».

وقد شارك مدير أول قسم الرعايات والمسؤولية الاجتماعية والتواصل الاجتماعي يوسف الشلال في حلقة نقاشية تطرقت الى دور القطاع الخاص في الإعلام، مع مجموعة مختلفة من ممثلي القطاع الخاص حيث دخلوا في نقاشات مثمرة حول تأثير هذه المؤسسات في الإعلام العربي.

جدير بالذكر أنه وقع الاختيار على الكويت لتصبح عاصمة الشباب العربي بناء على قرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الثامنة والثلاثين، حيث ستقام العديد من الفعاليات والأنشطة التنموية الرئيسية والفرعية ضمن هذا الحدث، بالإضافة إلى مبادرة الوزارة بإشراك أكبر عدد ممكن من شركات القطاع الخاص للمساهمة والاستثمار في هذا الحدث تحت مفهوم المسؤولية المجتمعية، كما تم الإعلان عن وضع أسس متينة لبناء سياسة وطنية للشباب.