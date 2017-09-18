تجسد ساعة شوبارد الجديدة «Superfast Power Control Porsche 919 HF Edition» خلاصة الأداء الفائق لما تتميز به من وزن خفيف وكفاءة عالية وتقنيات متطورة.

وقد أطلقت دار شوبارد هذه الساعة احتفالا بالفوز الذي حققه شريكها فريق بورشه موتورسبورت في بطولة العالم لسباقات التحمل (WEC).

وتتشارك ساعة شوبارد الجديدة بالكثير من المزايا مع سيارة بورشه الهجينة «Porsche 919 Hybrid» التي اكتسحت منصة التتويج في مختلف فعاليات البطولة، لتسلط ساعة شوبارد الضوء من جديد على نهج صناعة الساعات في شوبارد المتمحور حول تقديم أفضل تقنية وأداء.

وتتشارك شوبارد مع فريق بورشه موتورسبورت (LMP1) منذ عودته للمشاركة في بطولة العالم لسباقات التحمل (WEC) عام 2014. وأطلقت شوبارد مجموعة محدودة من الساعات احتفالا بالانتصارات العديدة التي حققتها شركة بورشه الألمانية انطلاقا من مقرها في مدينة شتوتغارت عبر فريقها ضمن بطولة العالم لسباقات التحمل (WEC).

وبفضل سيارة بورشه الهجينة «Porsche 919 Hybrid» تمكن الفريق من حصد العديد من الانتصارات تباعا في عامي 2015 و2016.

وتكريما لهذه السيارة المذهلة التي تجمع مزاياها بين القوة والكفاءة والتقنية الفائقة، نقلت شوبارد هذه المزايا المذهلة إلى عالم الساعات لتجسدها في ساعة كرونومتر ذات تردد عال تكتسي بكاملها بحلة من اللون الأسود، وبذلك ظهرت ساعة «Superfast Power Control Porsche 919 HF Edition» لتمثل خلاصة القيم المشتركة بين شوبارد وبورشه موتورسبورت التي تتلخص في تقديم أفضل أداء.

واعتمدت شوبارد في صناعتها لساعات (Superfast) على تقنيات تشبه إلى حد كبير تلك التي تتميز بها سيارة بورشه «Porsche 919».

بناء على كل التشابهات التي تجمعها مع سيارة بورشه الهجينة «Porsche 919 Hybrid»، تعتبر ساعة «Superfast Power Control Porsche 919 HF Edition» جزءا لا يتجزأ من مجموعة ساعات (Superfast).

يبلغ قطر علبة الساعة 45 ملم مما يجعل منها ساعة كرونومتر مميزة ومكرسة بشكل خاص للمتسابقين وهواة وعشاق السباقات.

أما الإطار العريض لزجاج الساعة فقد تم تثبيته بثمانية براغي فولاذية معالجة بمادة PVD باللون الأسود مما يمنحها اللمسة التقنية الأولى، ويعزز هذا الانطباع الشكل الجديد لعقارب الساعة التي تم تفريغها بهدف جعل وزنها خفيفا للغاية علاوة على شكلها العريض وتباينها مع محيطها مما يتيح قراءة الوقت بدقة وسهولة.

ويتجلى عامل التباين أيضا على مسار الدقائق المدرج بأرقام عربية مثل العدادات الكلاسيكية، وعلى مسار المقياس ذي التدريجات المتناهية الدقة، وعلى مشيرات الساعات، ومؤشري الوقت واحتياطي الطاقة، حيث تكتسي جميعها باللون الأبيض لتتباين على خلفية الميناء ذي اللون الأسود المطفي.

يحمل الميناء أربع علامات مميزة تحدد شخصية ساعة «Superfast Power Control Porsche 919 HF Edition». تتمثل العلامة الأولى في شعار شوبارد الذي يبدو واضحا بأحرف ذات خط عريض.

بينما تتمثل العلامة الثانية في نقش عبارة (Chronometer) التي تذكر قارئها بأن هذه الساعة مزودة بآلية حركة كرونومتر مصادق على دقتها بشهادة الهيئة السويسرية الرسمية للكرونومتر (COSC).

تظهر الطبيعة الرياضية لساعة «Superfast Power Control Porsche 919 HF Edition» بشكل واضح في كل تفصيل من تفاصيلها. فقد صنع سوارها من المطاط الناعم بشكل يشبه الإطارات الكبيرة المجزعة لسيارة بورشه «Porsche 919» مع سطح موحد يعزز من الأداء والمظهر الرياضي للسوار والساعة ككل.

تتميز ساعة «Superfast Power Control Porsche 919 HF Edition» بمحرك، ومواد، وتقنيات، ومعالجة وإعدادات تليق جميعها بسيارة سباق فائقة الأداء.

وبلا شك تتشارك شوبارد وبورشه موتورسبورت في عشق هندسة السيارات والجودة الفائقة التي يتم اختبارها في الأجواء الرياضية الأكثر تطلبا.