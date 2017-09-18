لميس بلال

أطلق لولو هايبر ماركت، متجر التجزئة الإقليمي الرائد، «بينوي فييستا 2017» السنوي، وهو احتفال بالمواد الغذائية طيبة المذاق والمتنوعة من الفلبين، في منفذه في السالمية في 13 الجاري.

وقد افتتح هذا الحدث سفير الفلبين لدى الكويت ريناتو بيديو إوه فيلا مع الملحق العمالي أليخاندرو إيه بادين.

وحضر حفل الافتتاح الإدارة العليا للهايبر ماركت، وحشد كبير من المتسوقين، والمهنئين، ورجال الإعلام.

وأبرز ما في بينوي فييستا 2017، الذي يمتد حتى 23 سبتمبر في جميع منافذ لولو، هو الأسعار الخاصة جدا المعروضة لمجموعة كاملة من منتجات بعض العلامات التجارية الفلبينية الرائدة، بما في ذلك تلك المفضلة مثل ماما سيتا، سنشري، دولي، نيوتن، ستار، يو إف سي، سوبر، داتو بوتي، ليديز تشويش.

وخلال فترة العرض الترويجية التي تستمر لمدة 11 يوما، يظهر في جميع منافذ لولو هايبر ماركت أشكال مقطوعة للأحداث الثقافية والاجتماعية التقليدية للفلبين، ما يجذب المتسوقين إلى تنوع وتميز الأرض.

وبينوي فييستا 2017 جزء من مبادرة لولو هايبر ماركت المستمرة للتفاعل بانتظام مع عملائه من خلال العروض الترويجية والمهرجانات الشعبية للغاية.

وتشكل هذه العلاقة التآزرية مع العملاء واحدة من الأسباب التي تجعل علامة لولو هايبر ماركت تحتفظ بهذه المتابعة الكبيرة والمخلصة بين المتسوقين في المنطقة.