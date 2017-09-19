صرح مساعد مدير التطوير في شركة طفل المستقبل «فيوتشركيد» عبدالله فهد الحماد بأن الشركة تعلن عن كامل استعدادها لاستقبال زوارها ومرتديها من جميع الفئات العمرية بمناسبة العودة إلى المدارس وبدء العام الدراسي الجديد في جميع فروعها التي تغطي كافة المحافظات وتتضمن هذه الاستعدادات وصول احدث وأجمل الألعاب الجماعية والفردية لتحفيز روح المنافسة والإبداع لدى الأطفال، من خلال تكنولوجيا جديدة وأجهزة عالية التقنية والجودة لتنمية المهارات العقلية والجسدية وتوسيع مدارك الطفل وإدخال العاب جديدة ومتميزة لفئات عمرية اكبر.



واكد الحماد ان الشركة تحرص دائما على أن تقدم كل الخدمات المتميزة مع كل مناسبة لزوارها من كل الأعمار والمستويات في جميع فروعها ودعم السمعة الطيبة للشركة من منظور حديث ومتجدد باستمرار، والعمل على تطوير وتحديث الصورة العامة لمواقع وفروع الشركة.