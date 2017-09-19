فتحت المدرسة الأمريكية الألمانية أبوابها للعام الدراسي الجديد مستقبلة طلابها الأعزاء.



وبهذه المناسبة صرحت إدارة المدرسة بأن الريادة والتميز هما شعار المدرسة الأمريكية الألمانية للعام الجديد وذلك من خلال الكادر التدريسي المتميز والمرافق التعليمية والترفيهية المتعددة التي تمتاز بها المدرسة مثل الفصول الذكية وحمام السباحة والسينما بالإضافة إلى المساحات الخضراء التي تمتاز بها المدرسة.



كما أكدت إدارة المدرسة أنها لن تتوانى في تقديم الأفضل لطلابها في جميع المجالات حرصا منها على رفع مستواهم الأكاديمي.

تجدر الإشارة إلى أن المدرسة الأمريكية الألمانية تعتمد المناهج الأمريكية إلى جانب تعليمها اللغة الألمانية واللغة العربية كلغات رئيسية.