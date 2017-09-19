تشهد فعاليات معرض الأسرة الدولي حضورا وإقبالا جماهيريا من مختلف الجنسيات، حيث انطلقت عروضه في القاعة 5 على ارض المعارض الدولية بمشرف منذ 14 سبتمبر الجاري، وتستمر أنشطته حتى 25 سبتمبر الجاري.

ويشارك في المعرض الذي تحتضنه ارض المعارض الدولية جمع من الشركات المحلية والخارجية وصلت إلى أكثر من 75 شركة عارضة جاءت لتستعرض بضائعها تحت سقف واحد والتي تشمل منتجات استهلاكية من عدة دول عربية وأجنبية منها مصر ولبنان وفلسطين والأردن وتركيا، والصين وباكستان والهند إضافة الى الكويت.

والجدير بالذكر ان المعرض يمثل فرصة مثالية للتعرف على السلع الجديدة والتزود بمستلزمات المنزل والعائلة، والاطلاع على أحدث التصاميم المميزة لبضائع استهلاكية من ماركات مختلفة أجنبية ومحلية تلبي احتياجات مختلف الأذواق كالملابس والإكسسوارات والكماليات والمواد والمشغولات اليدوية، إضافة الى العطور ومواد التجميل والبخور، والحقائب والأحذية والملابس بأنواعها وملابس الأطفال، والشيلات والدراريع والعباءات النسائية والملافع واكسسواراتها، والأواني المنزلية، واكسسوارات غرف النوم كأطقم اللحف والمناشف والشراشف وغيرها من البضائع الاستهلاكية، حيث يحفل هذا المعرض بأنشطة مهمة عديدة ويستهدف استقطاب شرائح مختلفة من الزبائن لإرضاء مختلف الأذواق.