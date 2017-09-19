استضاف مول 360 - وجهة التسوق الرائدة التابعة لشركة التمدين لمراكز التسوق، حدثا تفاعليا تحت شعار «الجيل القادم» المنظم من قبل المجلس الدولي لمراكز التسوق العالمية MECSC، وبرعاية شركة «جي إل ايه» لإدارة العقارات التابعة لمجموعة التمدين والذي شارك فيه العديد من المختصين العالميين في قطاع البيع والتجزئة، بالإضافة إلى مطوري مراكز التسوق في منطقة الشرق الأوسط 12 سبتمبر الجاري في البهو الرئيسي للمول.

ويعد هذا الحدث، والذي يحرص المجلس الدولي لمراكز التسوق العالمية MECSC على تنظيمه دائما، نافذة يطلع من خلالها المشاركون على قطاع مراكز التسوق والنمو الذي يشهده في المنطقة. ويجمع الحدث خبراء عالم التجزئة مع أصحاب المشاريع الكويتية، وصناع القرارات والمهنيين في قطاع التجزئة، وذلك لتبادل الخبرات والأفكار، بالإضافة إلى مواصلة تطوير مهارات الأفراد، والتعرف على كل ما هو جديد في عالم التجزئة وإدارة الأسواق التجارية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في شركة «جي إل إيه» ديفيد بوسلي: «تسعدنا استضافة مثل هذا الحدث الهام الذي يجمع هذه النخبة من العاملين في مجال مراكز التسوق وتجار التجزئة، المستثمرين وخبراء العقارات، ومختصين في عمليات التأجير ومديري المرافق، لمناقشة التحديات التي يواجهها قطاع مراكز التسوق على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب التعرف على المشاريع الكبرى الجديدة، وطرق إدارة أعمال الشركات والعلامات التجارية الفاخرة بنجاح».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديفيد ماكادم: «سعدنا برعاية شركة «جي إل إيه» لهذا الحدث واستضافته في مول 360 والذي أقيم تحت شعار «الجيل القادم» وجمع هذا الحشد الرائع من الناس لتبادل الخبرات والمعلومات القيمة التي تهم كل العاملين في قطاع مراكز التسوق والبيع بالتجزئة».