فودة لديه خبرة طبية وأكاديمية عالمية في مجال الجراحات التجميلية بشهادة كبريات الجمعيات الطبية العالمية المتخصصة

أعلنت إدارة مستشفى السيف عن زيارة البروفيسور حسام فودة رائد الجراحات التجميلية العالمي وذلك خلال الفترة من 7-9 أكتوبر القادم، وبهذه المناسبة رحب الرئيس التنفيذي لمستشفى السيف د.يوسف ابو ظهر بزيارة البروفيسور فودة.

وقال د. أبوظهر إننا سعداء لتلبية الدعوة التي وجهناها للبروفيسور فودة لزيارة مستشفى السيف ومعاينة بعض الحالات الصعبة في جراحة الأنف التجميلية وكذلك إجراء بعض الجراحات التجميلية الأخرى، ذلك أن البروفيسور فودة لديه خبرة طبية وأكاديمية عالمية في مجال الجراحات التجميلية بشهادة كبريات الجمعيات الطبية العالمية المتخصصة فهو أستاذ ورئيس وحدة جراحة تجميل الوجه بكلية الطب ـ جامعة الاسكندرية حاصل على الزمالة الأميركية في جراحة تجميل الوجه من جامعة تكساس ويحمل في جعبته خبرة 25 عاما في هذا الاختصاص وهو كذلك عضو مجلس إدارة الجمعية الأوروبية لجراحة تجميل الأنف وعضو الأكاديميتين الأوروبية والأمريكية لجراحة تجميل الوجه وله الكثير من الأبحاث في تخصص الجراحات التجميلية تركزت خلال العشرين عاما الماضية على جراحات تجميل الانف. وتم اختياره كأحد أمهر جراحي تجميل الأنف على مستوى العالم وذلك لابتكاره العديد من التقنيات الجراحية الحديثة لتجميل الانف، خصوصا في الحالات المرتجعة والتى سبق تعرضها للعديد من جراحات التجميل الفاشلة. وتحرص كبريات الجامعات العالمية على دعوة البروفيسور فوده كأستاذ زائر في العديد من لاقامة دورات تدريبية على جراحة تجميل الانف وقد أشرف الدكتور فوده على دورات تدريبية في تجميل الانف في جامعات عديدة بأوروبا منها هامبورج، زيورخ، ميلانو، ميونخ، ستراسبورج، برجامو، شتوتجارد، بالما دي مايوركا، موناكو، اثينا، كارلسروه، مانهايم، بورتو، ايطاليا، لندن، أمستردام، نيوكاستل وبرمينغام.

أما في أميركا فقد أشرف على دورات تدريبية في نيو أولينز، واشنطن، نيويورك، سياتل، هوليوود، لاس فيجاس وكولومبيا، وكذلك في الاردن، السعودية، ايران، أوكرانيا، الكويت، دبي.

وفى معظم هذه الدورات التدريبية لم يقتصر دور الدكتور فوده على القاء المحاضرات بل كانت تتم دعوته لاجراء جراحات تجميل بالانف للحالات المعقدة، واذاعتها على الهواء مباشرة عن طريق دوائر تليفزيونية مغلقة للاطباء المشاركين من جميع دول العالم. ولقد قام أطباء من أكثر من 30 دولة أوروبية وعربية بزيارة الدكتور فوده بمدينة الإسكندرية للتدريب على جراحة تجميل الانف وأضاف د. أبو ظهر: لذلك فإنني أرى أن زيارة البروفيسور فودة للكويت فرصة طيبة يجب الاستفادة منها للراغبين والراغبات في إجراء الجراحات التجميلية للوجه والأنف وكذلك لتصحيح الجراحات الفاشلة والتي لم تعط النتائج المرجوة، وأتمنى أن تتحقق الاستفادة القصوى من خبرات البروفيسور فودة وخصوصا للحالات الصعبة والمعقدة.