احتفالا بعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة مجددا، قام فريق من موظفي وحدة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الدولي بتنظيم زيارة ميدانية إلى مدرسة سودة بنت مالك المتوسطة للبنات، وذلك ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية التي يقوم بها البنك بمناسبة موسم «العودة إلى المدارس» ساعيا للتفاعل مع مختلف فعاليات ونشاطات المجتمع الكويتي.

وقد جاءت هذه الزيارة لتعزيز التواصل مع الطالبات الموهوبات وإثراء معلوماتهن حول الثقافة المالية والاقتصادية، إيمانا من الدولي بأهمية نشر مفاهيم التوفير والادخار بين الجيل الصاعد.

ومن جانبه، قال مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «ان أسرة الدولي أرادت من هذه الزيارة تهنئة الطالبات بحلول العام الدراسي الجديد، وتشجيعهن على الاستزادة من العلم كونه الضمان الأكبر في صناعة مستقبل الكويت وتقدمها. متمنيا لجميع الطلاب في الكويت سنة دراسية زاخرة بالنجاح ومبشرة بمستقبل زاهر ملؤه التوفيق والنجاح».

كما أوضح أن برنامج الزيارة تضمن تقديم لمحة مبسطة عن بعض المهارات الأساسية للتوفير والادخار، ما ساهم في إضافة معلومات مهمة وشيقة للطالبات عن الثقافة المالية، وذلك في إطار جهود البنك الرائدة والمتميزة في تعزيز الثقافة والوعي الاقتصادي لدى الأطفال والشباب في الكويت. كما تخلل الزيارة توزيع الهدايا على الطالبات في جو سيطر عليه الفرح والسرور.

يذكر أن هذه الزيارة تندرج تحت إطار برنامج بنك الكويت الدولي الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحرصه على تقديم المبادرات الاجتماعية التي تساهم في تطوير وتنمية المجتمع الكويتي عبر جميع أطيافه، بالإضافة إلى الخطة الشاملة التي وضعها خلال السنوات الماضية، والرامية إلى ترسيخ الثقافة المالية ونشر الوعي الاقتصادي بين الجيل الصاعد من أبناء الكويت.