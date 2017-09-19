في إطار شراكتها مع Porsche Motorsport كـ «موقت رسمي شريك»، تقدم شوبارد Superfast Chrono Porsche 919 Edition المخصصة لسيارة Porsche 919 Hybrid الجديدة.

كرونوغراف نطاط أنيق، كرونومتر مصدق من COSC، مستوحيا بعض الرموز الجمالية من سيارة السباقات ومنتجا في طبعة محدودة من 919 قطعة.

عندما تلتقي شركتان رائدتان وسباقتان، تكون النتائج مدوية. واحتفالا بالشراكة التي تربط شوبارد وبورشه Motorsport في إطار بطولة العالم للقدرة على التحمل-التي تشهد عودة المصنع الألماني بعد أعوام من الغياب- فإن الموديل Superfast Chrono Porsche 919 Edition سيكون أثره كبيرا في النفوس.

في الواقع، فإن الشراكة التي أطلقتها شوبارد مع بورشه موتور سبورت تسلط ضوءا جديدا على الطبيعة المتطورة لمجموعة Superfast، الساعة الأيقونية من شوبارد. استثنائية كنماذج سيارات سباق بورشه، فموديلات مجموعة Superfast تجمع التفوق كله مع احتفاظها برموز رياضية معينة خاصة بعالم سباقات السيارات. إنها أيضا اختبار لتخطي مستمر للحدود ووضع عمليات جديدة أو مواد مبتكرة، قيد التنفيذ. إنها بالضبط كالصورة التي تمثل سيارات سباق بورشه، «مختبر لرؤانا».

ساعة أنيقة بتشطيبات حصرية تدخل ساعة Superfast Chrono Porsche 919 Edition الجديدة تماما في هذا السياق. فارضة غلافها من الفولاذ بقطر 45 مليمترا، هذا الكرونوغراف بوظيفته (الارتدادية النطاطة) يدق على إيقاع آلية ميكانيكية شوبارد 03.05-M كرونومتر مصدق (COSC). هذه الآلية ووزنها المتأرجح مرئية من خلال بلورة صفير محفور عليها عبارة «الموقت الرسمي الشريك لبورشه موتورسبورت». مستوحاة من سيارة Porsche 919 Hybrid، الخطوط على المينا تستحضر الضوء الخلفي من سيارة السباق. كما أن الرقم «919» المسجل داخل شكل مستطيل أحمر عند موضع الساعة 9 مطابق لأرقام سيارات بورشه الخاصة بالسباقات. أخيرا، فإن سوار المطاط مستوحى من الإطارات المبقعة التي تسمح بخوض المنعطفات بسرعات عالية جدا.أنيق وقوي، كرونوغراف Superfast الجديد له خصوصيته الحصرية جدا، مثل سيارات بورشه الأسطورية. وبالتالي، فإن Superfast Chrono Porsche 919 Edition منتجة في طبعة محدودة من 919 قطعة فقط. محفوظة للأسرع!