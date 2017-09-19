تم إجـراء أكثــــر من 3 مــلايين اختبـــار IELTS (اختبار اللغة الإنجليزية الدولي) في العام الماضي، مما يعكس الأهميــة المتـزايدة للاختبار الــرائد في العالــم للغــة الإنجليزيــة لغرض التعليم بالخارج وللدراسات العليا والهجرة.

اختبار IELTS هو الاختبار الأكثر استخداما على نطاق واسع للغة الإنجليزية للهجرة إلى المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا، وهو معترف به من قبل أكثر من 10.000 جامعة ومدرسة وقطاع عمل وهيئات الهجرة، بما في ذلك جميع الجامعات في المملكة المتحدة وأستراليا والعديد من المؤسسات الرائدة في الولايات المتحدة الأميركية.

تأسس اختبار IELTS في العام 1989، والمملوكة بشكل مشترك من قبل المجلس الثقافي البريطاني وIDP: IELTS أستراليا وكامبردج لتقييم اللغة الإنجليزية، اختبار الـ IELTS هو الآن اسم مألوف في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.

نجاح اختبار الـ IELTS يعتمد على جودة عالية من الاختبار، والذي يقيس المهارات الأساسية الأربع للغة وهي: الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، علما أنه يتم دعمه من قبل فرق بحث مخصصة في المملكة المتحدة وأستراليا، وتديره مراكز في أكثر من 140 بلدا في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس اختبار الـ IELTS في المجلس الثقافي البريطاني جيمس شيبتون «ان استمرار نمو اختبار الـ IELTS الذي شاهدناه في جميع أنحاء العالم هو شهادة على شعبية الاختبار من المتقدمين له ودليل واضح على ثقة المنظمات التي تضعها في اختبار الـ IELTS والتي تعتبر مؤشرا موثوقا لقدرة الشخص على التواصل باللغة الإنجليزية».

تفاصيل أكثر حول الاختبار

يتم قياس المتقدمين للاختبار في كل من: الاستماع والقراءة والكتابة والتحدث، حيث تسجل جميع نتائج الاختبارات على نظام الدرجات من 1 (أدنى درجة) إلى 9 (أعلى درجة).

اختبار الـ IELTS لخدمة كل من الأغراض الأكاديمية وغير الأكاديمية، وهو نوعان النوع الاول هو الاكاديمي حيث يقيس إجادة اللغة الإنجليزية اللازمة لبيئة التعليم الأكاديمي العالي، المهام والنصوص هي في متناول جميع المتقدمين للاختبار، بغض النظر عن التركيز على الموضوع، النوع الثاني هو للتدريب العام حيث يتيح تدابير إجادة اللغة الإنجليزية في سياق عملي، وتعكس المهام والنصوص مواقف العمل والحالات الاجتماعية، اختبار الـ IELTS للتدريب العام هو مناسب لأغراض الهجرة إلى المملكة المتحدة وايرلندا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا. ومثال على بعض من الجمعيات الحكومية والمهنية التي تعترف أو تطلب من المتقدمين إجراء اختبار الـ IELTS للتدريب العام هي: المواطنة والهجرة الكندية، وزارة الهجرة وحماية الحدود الأسترالية، تأشيرات المملكة المتحدة والهجرة، لجنة خريجي مدارس التمريض الأجنبية والمجلس الوطني، مجالس الدولة للتمريض، الولايات المتحدة الأميركية، صندوق النقد الدولي.

ويتم عن طريق المجلس الثقافي البريطاني إجراء اختبار الـ IELTS كل أسبوع تقريبا، ولدينا 19 مركزا للتسجيل في جميع أنحاء الكويت، حيث يمكن للمتقدمين أيضا التسجيل عن طريق المجلس الثقافي البريطاني.

لمزيد من المعلومات عن المجلس الثقافي البريطاني وتفاصيل عن التسجيل والتحضير لاختبار الـ IELTS، يرجى زيارة موقع المجلس الثقافي البريطاني http://www.britishcouncil.com.kw/en/exam/ielts.