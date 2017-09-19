أعلنت سكتشرز عن إطلاق مجموعتها الجديدة «يو باي سكتشرز» التي تتميز بتصميمها العصري وأدائها المثالي، حيث تتوافر هذه المجموعة في متاجر سكتشرز عبر دول مجلس التعاون الخليجي.



وهذه الأحذية الصحية مصممة للشابة العصرية التي ترغب بالذهاب من المكتب إلى استديو اليوغا ثم الذهاب لتناول وجبة العشاء بأناقة وراحة تامة.



وقالت كاثي كارتاليس، نائب رئيس المنتج العالمي في سكتشرز: «تعد مجموعة يو باي سكتشرز مزيجا بين الموضة العصرية والأداء المثالي، وهي حقا تناسب نمط حياة المرأة العصرية والعملية». وأضافت أيضا: «تستغل هذه الثورة الفريدة من سكتشرز التكنولوجيا والإبداع في الأداء والفعالية التي تجمع بين نمط الحياة الصحية التي تحتاج اليها المرأة العصرية المهتمة بصحتها والتي دائما ما تبحث عن مزيد من التوازن في حياتها وبين الموضة والأناقة». وأضاف مايكل غرينبيرغ، رئيس سكتشرز: «لقد شهدنا رغبة كبيرة في الأحذية الخفيفة والصحية في سوق منتجات الترفيه الرياضي». وقال أيضا: «منحتنا مجموعة يو باي سكتشرز الفرصة لتجربة دمج أفضل مظاهر الأداء والموضة التي تلبي احتياجات نمط الحياة العصرية. ونحن نتوقع أن تلاقي هذه المجموعة رواجا كبيرا من قبل النساء العمليات من كل شرائح المجتمع».