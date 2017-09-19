مع إطلاق 108 ستوديوهات وأجنحة مزودة بغرفة نوم واحدة أو غرفتين يقدم فندق هوليداي إن إقامة استثنائية تتميز بالطابع المنزلي والتي توفر خدمات فندقية متكاملة لكافة النزلاء، هذا في أعقاب القيام بتحسينات وتجديدات مميزة على جميع الفئات السابق ذكرها لتصبح الخيار الأمثل للعائلات والمسافرين من رجال الأعمال الباحثين عن إقامة لمدة طويلة في الكويت والتي توفر أعلى معايير الرفاهية والاسترخاء.

تم تزويد كافة الأجنحة بالعديد من وسائل الراحة المميزة والتي تشتمل على اختيار الضيف من بين سرير مزدوج أو سريرين منفردين، غرفة جلوس مستقلة مع شاشات LED كبيرة، مطبخ صغير مجهز وطاولة مائدة، كما تتوافر خدمة إنترنت لاسلكي المجانية، وخدمة غرف على مدار الساعة كما تتميز الأجنحة بتصميمها العصري وإطلالاتها المميزة على الخليج العربي.



إضافة إلى ذلك يتمتع ضيوف الفندق الماكثون لفترة طويلة بالعديد من المزايا الحصرية والتي تشمل خصما بقيمة ٢٥% في جميع مطاعم الفندق الستة والكافيه، الدخول المجاني لنادي إيدج الصحي، خصومات على المكالمات الدولية وخدمة الغسيل والكي بالإضافة إلى خدمة الغرف على مدار الساعة وخدمات الصيانة والتدبير المنزلي. يعتبر فندق هوليداي إن الكويت ـ السالمية الاختيار الأمثل للمسافرين سواء كانت رحلة عمل أو للاسترخاء نسبة إلى موقعه الممتاز حيث يبعد مسافة ٢٠ دقيقة من مطار الكويت الدولي ومسافة ١٠ دقائق من مدينة الكويت إضافة كونه بالقرب من أشهر المجمعات التجارية وأفضل الأماكن الترفيهية في الكويت. كما يوفر الفندق ٦ مطاعم من أشهر المطابخ العالمية وكافيه، ٢٤ قاعة اجتماعات متعددة المساحات، مركز رجال أعمال متكامل، ناد صحي مجهز مع مسبح، خدمة طلبات خارجية مميزة وفريق عمل يحرص على تقديم أعلى مستويات الضيافة لكل ضيوف الفندق.