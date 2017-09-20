مع انطلاقة موسم العودة إلى المدارس وحرصا منه على مشاركة المعلمين، المعلمات، والطلاب الاحتفال بالعودة إلى المدارس، قام فريق إدارة الفروع وإدارة التسويق والعلاقات العامة في بنك وربة بزيارة عدد من المدارس لتوزيع الهدايا على الطلاب والاستمتاع معهم بأول أيام الدراسة وسط أجواء تعليمية ترفيهية.

وتندرج مبادرة بنك وربة تحت برنامجه للمسؤولية الاجتماعية الذي يحرص دائما من خلاله على مشاركة المجتمع مناسباته ويعمل على دعم جميع أركانه لاسيما فئة الطلاب الذين يرى فيهم أجيال الغد الواعدة لكويت مشرقة.

وقد شملت جولة فريق بنك وربة عدة مدارس في مختلف المناطق في الكويت بلغ عددها 10 مدارس وهي: روضة الأرجوان، مدرسة أم عطية الأنصارية، مدرسة لطيفة البراك الابتدائية، ثانوية مشرف للبنات، ثانوية بيان للبنات، مدرسة ام كلثوم - متوسطة - بنات، مدرسة زينب بنت العوام، مدرسة صهيب بن السنان ومدرسة ثانوية أم مبشر الأنصارية بنات.

بالإضافة الى ذلك، شارك بنك وربة في حملة «عيالنا بعيونا» التي تم تنظيمها من قبل وزارة الداخلية بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال مع بداية العام الدراسي الجديد 2017/2018»، وضمن الخطة التوعوية للعام الدراسي الجديد قام فريق من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالتعاون مع وزارة التربية بتوزيع بروشورات توعوية وهدايا على الطلاب والطالبات في العديد من المدارس بمختلف المحافظات.

وشملت الحملة الكثير من الفعاليات المختلفة من ندوات ومحاضرات لطلبة المدارس في كل المراحل التعليمية، لاسيما مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي لغرس المفاهيم المرورية الصحيحة وكيفية التعامل الأمثل مع الطريق.