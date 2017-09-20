الشويع: ضرورة الاهتمام بالتدريب بشكل كبير خاصة للمبتدئين ندى أبو نصر

قال الوكيل المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد سالم الشويع إنه بعد إغلاق قسم اختبار مرور العاصمة بسبب الترميمات انتقل القسم إلى الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات ويتم استخدام المضمار بنفس الشروط السابقة في التقديم على رخصة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالتدريب بشكل كبير خاصة للمبتدئين بشكل جيد وألا يعطى المتدرب الثقة السريعة لان الشارع يختلف عن المدرسة ويجب على المتدرب أن يأخذ الوقت المناسب ليكون على قدر من المسؤولية عند أخذه الرخصة،

جاء ذلك عند افتتاح المقر الجديد قيادة العاصمة بحضور الملازم الأول ضابط قسم العلاقات العامة والتوعوية المرورية بالإدارة العامة للمرور عبدالله بو حسن وحشد من مديري الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات.

ومن جانبه قال الملازم عبدالله بوحسن ان المقر يستقبل كل شخص يتقدم لاختبار للحصول على رخصة قيادة سواء نظري او عملي وانه بالتعاون مع الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات تم نقل المبنى من مكان السابق الى المكان الجديد وأخذ جزء من المبنى واقامة قسم اختبار العاصمة في نفس المبنى.

وأشار إلى أن الاختبار لا تغيير فيه نهائيا سواء من الناحية العملية او النظرية، وبالنسبة لأي شخص قدم أوراقه للحصول على استمارة للقيادة وحصل عليها يستطيع أن يأخذ موعدا عن طريق الإنترنت عبر الدخول على الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية وحجز مواعيد الاختبار عن طريق «الأون لاين» ووضع الموعد المناسب له أو الحضور الشخصي الى احد اقسام القيادة الخاصة حسب عنوانه ومن ثم يتقدم للاختبار والاختبار يتكون من جزأين الجزء الأول النظري والجزء العملي وأضاف ان الاختبار في المدرسة لم يتغير فيه شيء، فقط تم تغيير الموقع والميدان الخاص بالاختبار ولكن نفس أساسيات الاختبار ونفس الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة كما انه في المدرسة يوجد قسم خاص لاصدار الرخص سهلت العملية على المواطن واصبح بإمكانه تصدير رخصته من نفس الموقع اضافة الى انه تم تطوير الميدان بشكل افضل.