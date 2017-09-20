اختيار الوجبات بدقة عالية وفق اشتراطات معينة وسعرات حرارية محددة

بحضور وزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس تم تدشين وإطلاق مشروع الشركة الكويتية لخدمات الطيران KASCO لتقديم وجبات صحية لطلبة رياض الأطفال بمحافظتي مبارك الكبير والفروانية.

وقد قام الوزير الفارس بزيارة روضة القمر بمنطقة القصور بحضور، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارة، كما حضر من شركة كاسكو الرئيس التنفيذي للإنتاج والمبيعات بدر جاسم الفيلكاوي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية خالد علي الصغير.

واكد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص أن وزارة التربية تقوم باستمرار بتوفير الوجبات لرياض الأطفال وهذا العام بالتحديد تم التعاون مع كاسكو لتقديم افضل الوجبات الصحية للأطفال لما تتمتع به كاسكو من إمكانات وقدرة عالية على الإنتاج بأفضل جودة، حيث تم التعاون مع وزارتي الصحة والبلدية لاعتماد الوجبات الصحية المناسبة للطفل. والوجبات يتم توزيعها بشكل يومي كما يتم اختبار تلك الوجبات وفحصها للتأكد من سلامتها.

وأضاف الغيص: نأمل أن يستمر هذا العمل والتعاون بنجاح وان يحوز هذا العمل رضا أولياء الأمور والأطفال، ونحن نشكر شركة كاسكو على تعاونهم وجهودهم خصوصا أن كاسكو تشارك للمرة الأولى مع وزارة التربية في مشروع توزيع الوجبات للأطفال وكاسكو تعتبر من الشركات الرائدة في التموين.

وخلال الجولة، أكد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والادارية خالد الصغير أن المشروع جاء نتيجة عمل كبير مع وزارة التربية وعلى رأسهم الوزير د.محمد الفارس والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص والمسؤولين بالوزارة الذين عملوا معنا لإطلاق هذا المشروع الكبير.

وتأتي مشاركة كاسكو في هذا المشروع من جانب وطني اجتماعي لتقديم افضل مستوى من الوجبات الصحية لأبنائنا الطلبة في رياض الأطفال.

كما أن كاسكو حريصة جدا على تقديم افضل الوجبات الصحية والقيام بعملية فحص تلك الوجبات بالمختبر بشكل مستمر للتأكد من سلامتها.

وأكد الصغير الحرص على اختيار الوجبات بدقة عالية وتكون وفق اشتراطات معينة وسعرات حرارية محددة، لاننا حريصون على صحة وسلامة ابنائنا الطلبة وهذا واجبنا تجاه المجتمع الكويتي.

وبالنسبة لمحتوى الوجبات تم اختياره مع وزارة التربية مع مراعاة الامور الصحية والاشتراطات المطلوبة، حيث ان المختبر الموجود في كاسكو حريص على مراقبة انتاج الوجبات لتكون عالية الجودة وصحية بالكامل.

واضاف الصغير ان الوجبات تم اختيارها بعناية شديدة وان هناك وجبات خاصة لبعض الحالات الصحية التي تحتاج الى وجبات خاصة.

وان الانتاج الحالي للوجبات يصل الى 15 الف وجبة يوميا يتم توزيعها على 73 مدرسة بمحافظتي مبارك الكبير والفروانية.

جدير بالذكر أن هذا التعاون مع وزارة التربية يعتبر الاول في تاريخ الشركة والذي يعتبر انجازا في عهد التطوير والتغيير الذي تعيشه شركة كاسكو خلال الفترة الحالية.