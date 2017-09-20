العقيل: الفرع الجديد تبلغ مساحته قرابة 3406 أمتار مربعة

دشن المتجر الرائد في المنطقة «مكتبة جرير» يوم الثلاثاء 12/ 9/ 2017 معرضها الجديد في مجمع بوليفارد السالمية، ليصبح رابع معارضها في الكويت بعد افتتاح معرضي طريق الغزالي - الري وسما مول – العقيلة اللذين افتتحا مؤخرا إلى جانب المعرض الأول الكائن بحولي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة جرير للتسويق عبدالكريم العقيل «بأن معرض مكتبة جرير الجديد في السالمية بوليفارد تبلغ مساحته قرابة 3406 امتار مربعة، ويقع هذا المعرض في السالمية بوليفارد وهو أحد أكبر المراكز التجارية في منطقة السالمية، حيث تحرص إدارة الشركة على تحقيق أهدافها بالوصول إلى مختلف المناطق لتسهل على المستهلك الوصول لمكتبة جرير».

ومن المتوقع أن يساهم تشغيل هذا الفرع في تعزيز مبيعات الشركة وبالتالي الاستمرار في نمو أرباح الشركة السنوية مما سينعكس إيجابا على مساهمي الشركة. وقد بلغ حجم الاستثمارات في معرض مكتبة جرير الجديد ما يزيد على 1.5 مليون دينار.

ومن الجدير بالذكر أن مكتبة جرير اسم رائد في المنطقة في قطاع التجزئة وقد حازت العديد من الجوائز وأهمها أنها صنفت ضمن أكبر عشرة عملاء لشركتي انتل واتش بي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كما ظهرت في قائمة أكبر 30 عميلا عالميا لشركة مايكروسوفت بالإضافة لفوزها بالمركز الأول على قطاع التجزئة والمركز السابع على مستوى أكثر العلامات التجارية قيمة في المملكة العربية السعودية بقيمة 1.35 مليار دولار في تقرير «BrandZ - Top 20 Most Valuable Saudi Arabian Brands 2017».