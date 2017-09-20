مستوحاة من ساعة Khaki Navy Frogman التي حققت نجاحاً باهراً إثر إطلاقها العام الماضي

ساعة Khaki Navy Scuba التي توفر دقة لا مثيل لها ضمن مجموعة من ثلاثة خيارات مفعمة بالألوان والمرح، هي أقل حدة من النموذج الذي استوحت تصميمها منه، كما أنها مناسبة تماما للأيام الصيفية التي نمضيها على الشاطئ أو حتى في المكتب. تعيد هذه الساعة تجسيد المؤشرات المثلثة الشكل التي اعتمدت في الإصدار الذي سبقها، حيث يزخر كل نموذج من هذه المجموعة الجديدة بمظهر مرح وشبابي مناسب للغطس.

وبالفعل، تبرز مؤشرات الساعة الصلبة على ميناء باللون الأسود بما يضمن سهولة في قراءة الوقت ويساهم في الوقت عينه في إضفاء مظهر قوي وجذاب على هذه الساعة الصيفية.

تضم هذه المجموعة ثلاثة خيارات أخاذة، إذ تتميز ساعة Khaki Navy Scuba بإطارها الدوار الأحادي الاتجاه والذي ينبض بتفاصيل باللون البرتقالي، مع لمسة متناسقة يضفيها كل من عقرب الثواني ومسار الدقائق.

وتتوافر هذه الساعة بسوار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ أو حزام من نسيج ناتو الناعم بلونين والذي صمم لتوفير راحة فائقة على المعصم. إضافة إلى ذلك، تتوافر هذه الساعة أيضا مع إطار وميناء باللون الاسود، وهي مزودة بسوار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ثلاثي الصفوف يقفل بواسطة مشبك يتسم بنظام طي ذكي.

على الصعيد التقني، تنبض هذه الساعة من خلال آلية حركة أوتوماتيكية مع طاقة احتياطية تدوم حتى 80 ساعة، وهي مقاومة لتسرب المياه حتى ضغط 10 بار (أي عمق يناهز 100 متر) على غرار كل الساعات ضمن المجموعة الخاصة بالغطس. مما لا شك فيه، فإن Khaki Navy Scuba تشكل الساعة المثالية لتمضية الأيام الصيفية في العام 2017، إن كان ذلك على الشاطئ أو في المكتب.

وقد تأسست شركة هاملتون عام 1892 في لانكستر، بنسلفانيا، في الولايات المتحدة الاميركية. تجمع ساعات هاملتون بين الروح الأميركية والدقة الفريدة التي تتميز بها أحدث آليات الحركة والتكنولوجيات السويسرية. وتملك هاملتون المعروفة بتصاميمها المبتكرة موطئ قدم وثيقا في هوليوود بظهور منتجاتها في أكثر من 450 فيلما، كما تفتخر العلامة بتراث عريق في الملاحة الجوية. تنتمي شركة هاملتون إلى مجموعة سواتش، أكبر مصنع وموزع ساعات في العالم.