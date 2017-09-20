ندى أبونصر

تحت عنوان «مغامرات في كاندي لاند» التي نظمتها شركة السالمية جروب لتنمية المشاريع وهو الحدث الأول من نوعه في الكويت، أقيمت يوما الخميس والجمعة 14 و15 سبتمبر 2017 من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساء فعالية ترفيهية للأطفال والعائلات في مجمع بوليفارد.

وتضمنت «مغامرات في كاندي لاند» عروضا مسرحية ترفيهية مستوحاة من قصة شخصية «ويلي وونكا» المليئة بالفرح، اللعب، الموسيقى والرقص، خدع بصرية بالإضافة إلى الحلويات التي تم توزيعها على الأطفال.

تلقت هذه الفعالية عددا هائلا من الحضور الذين استمتعوا بالمسابقات التي قام بها ضيوف الشرف من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي «دكتورة خلود وأمين».

في هذا الإطار قام كل من رعاة الحدث: جريدة «الأنباء»، بلاي، سيكس سينسز سبا، مكتبة جرير، روائع جنيف، مطاعم برجر كنج، بيتزا هت وشرمبي بتقديم هدايا قيمة للحضور من الأطفال والكبار.

كما تقدمت مديرة إدارة التسويق والتأجير روان عدنان بجزيل الشكر والامتنان لجميع الحضور وكل الرعاة الذين ساهموا بنجاح هذا الحفل المميز.