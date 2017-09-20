بعد النجاح الكبير التي شهدته الأنشطة في مرحلتها الأولى، يستعد كل من بنك الخليج وجمعية السدو لبدء موسم جديد من سلسلة ورش العمل التثقيفية للأطفال بعنوان «المرح مع النسيج»، والتي تقام على مدار عام كامل وتحث على الاستمتاع بالأشغال اليدوية، بهدف تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم في صناعة المشغولات وفنون الرسم على الأنسجة وكذلك التأكيد على أهمية الحفاظ على التراث الكويتي وتقاليده العريقة.

من المقرر أن تبدأ الأنشطة فعالياتها في 23 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى منتصف شهر ديسمبر 2017.

ويتضمن البرنامج ورشتي عمل شهريا، تقدم مجانا، حيث بإمكان الأطفال أو أولياء أمورهم التسجيل لحضور ورش العمل عبر إرسال بريد الكتروني إلى العنوان التالي workshops@alsadu.org.kw. ومن المقرر عقد ورشة العمل الأولى، يوم السبت الموافق 23 سبتمبر، في تمام الساعة 11 صباحا وذلك بمقر بيت السدو على شارع الخليج العربي، حيث سيتعلم من خلالها الأطفال المشاركون فن الرسم على الأنسجة. أما ورشة العمل التالية فسيقوم كل طفل خلالها بإعداد تصميم على منشفة ورقية ثم تلوينها، يليه نسج الشرائط الورقية في لوحات باستخدام الخيوط.

وبهذه المناسبة، قالت مساعد المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي لدى بنك الخليج ليلى القطامي: «يسرنا أن نستأنف سلسلة ورش العمل التثقيفية للأطفال والتي تقام على مدار عام كامل بالتعاون مع جمعية السدو.

وقد بدأت ورش العمل قبل عطلة الصيف وغلب عليها طابع المتعة والمرح وشهدت إقبالا كبيرا.

لقد كان من المشجع أن نرى اهتمام وتفاعل الأطفال المشاركين باختلاف خلفياتهم، حيث حرصوا على تعلم مهارات جديدة والإبداع في كل ما قاموا به من مشغولات».

وأضافت القطامي: «يأتي دعمنا لورش عمل جمعية السدو، تماشيا مع برنامج المسؤولية الاجتماعية الذي يتبناه بنك الخليج والذي يحرص من خلاله البنك على دعم الفعاليات والمبادرات التي تسلط الضوء على التراث الكويتي الأصيل والتوعية بما يضمه من كنوز ينبغي الاعتزاز بها، إلى جانب دعمه المتواصل لتعليم الشباب وتثقيفهم.

سيواصل البنك البحث عن الفرص والشراكات التي تعود بالفائدة على المجتمع بكل أطيافه».

وتقدم ورش العمل بشكل مجاني للأطفال من الفئة العمرية 6 إلى 12 عاما فور تسجيلهم للانضمام إلى ورش العمل.

حيث يشارك في ورشة العمل الواحدة 12 مشاركا كحد أقصى وذلك لمنح الأطفال بيئة تعلم مريحة على يد مرشدين متخصصين يجيدون اللغتين العربية والإنجليزية.

وقد نظمت ورش العمل بأسلوب يضمن المتعة والمرونة بشكل عملي، يتعلم من خلالها الأطفال صناعة نماذج من الإكسسوارات الحديثة، بالإضافة إلى فرصة استكشاف ما يضمه متحف جمعية السدو الحرفية من قطع فنية تراثية.

وخلال ورش العمل، يتم إرشاد الأطفال أثناء اختيارهم للألوان والتصميمات وكذلك الأساليب الفنية المستخدمة، وذلك بهدف تنمية مهارات الابتكار لديهم مع الحفاظ على روح البهجة والاستمتاع بالنشاط الذي يقومون به، في ظل وجود مرشدين يعملون على تعليم وتثقيف الأطفال وتعزيز مفهوم الأشغال اليدوية كعمل فني رفيع.

لمعرفة المزيد حول الأنشطة التي يتبناها بنك الخليج من خلال الدخول إلى موقع البنك الإلكتروني www.e-gulfbank.com أو متابعة قنواته للتواصل الاجتماعي.

وأيضا بإمكانكم متابعة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بجمعية السدو الحرفية عبر SaduHouse@ لمعرفة المزيد حول جدول ورش العمل التي تقيمها الجمعية.