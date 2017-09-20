أعلن مطعم ميس الغانم سفري عن عودة عرض التوفير القيّم تزامنا مع بداية العودة إلى المدارس مع اختيارات مميزة من المقبلات الشهية.

يوفر «ميس الغانم سفري» لزبائنه في هذا العرض الاستمتاع باختيارات شهية ومتنوعة تناسب جميع الأذواق بوجبة تكفي لأربعة أشخاص مكونة من مشاوي اللحم والدجاج اللذيذة بالإضافة إلى عرايس اللحم المشوية على الفحم، كما يحتوي العرض على كباب ميس الغانم بالنكهة الأصلية والكباب البغدادي وكباب الدجاج بالإضافة إلى الشيش طاووق بخلطة ميس الغانم المميزة.

كما يشمل العرض تشكيلة من المقبلات اللبنانية الرائعة والمعدة خصيصا في مطبخ ميس الغانم سفري حيث الجودة والإتقان في تحضير وإعداد المازات الشهية والصحية بنفس الوقت كالحمص والمتبل والبطاطا الحرة، بالإضافة إلى تشكيلة من السلطات الطازجة كسلطة التبولة وسلطة الفتوش الغنية، وكذلك يقدم هذا العرض للزبون اختيارات من الإضافات سواء كبدة الدجاج المقلية أو أجنحة الدجاج المقلية بالإضافة إلى اختيارك من البطاطس المقلية أو الأرز البسمتي بالزعفران هذا كله مع مشروب الكوكاكولا المنعش.

إذا كنت في الديوانية مع أصدقائك أو تقضي وقتك برفقة العائلة وترغب بالاستمتاع بمأكولات ميس الغانم سفري أطلب وجبة القيمة الممتازة والتي تكفي أربعة أشخاص مع الاختيارات الرائعة من المشاوي والمقبلات.

«ميس الغانم سفري» الحائز على عدة جوائز تقديرية، يمنح الذواقة تجربة جديدة وفريدة بحيث يتشارك الأهل والأصدقاء متعة تذوق أشهى وأطيب الأطباق المتنوعة بأسعار استثنائية في أي مكان وفي أي وقت مستخدما أحدث وأجود معدات التغليف ومتبعا أساليب صارمة في الصحة العامة وسلامة الأغذية المقدمة في جميع فروعه والمدعمة بأسطول من سيارات التوصيل التي تغطي مختلف مناطق الكويت محققا شعاره الدائم «أقرب وأطيب.. أينما كنت».

للاستمتاع بهذا العرض أينما كنت أو للاستفسار ما عليك سوى الاتصال على الخط الساخن للمطعم أو عن طريق موقع طلبات الإلكتروني وسيقوم ميس الغانم سفري بتوصيله إليك أو يمكنكم الحضور لتسلمه شخصيا من أقرب فرع لك في بنيد القار -السالمية - الشويخ - الفنطاس أو أحدث فروعه في حولي بجانب نادي القادسية الرياضي.

هذا العرض متوافر لخدمة التوصيل والتسليم فقط.