زينب أبو سيدو

قام مستشفى السيف بالتعاقد مع الاعتماد الكندي ليكون المراجع الخارجي حيث يزود مؤسسات العناية الصحية بنظام يساعدهم على إظهار المسؤولية تجاه مرضاهم ومجتمعاتهم، وهي معترف بها دوليا ومطبقة عالميا.

وقال الرئيس التنفيذي د. يوسف ابو ظهر إننا نضيف تصنيفا عالميا جديدا إلى سجل إنجازاتنا لتمنح أجود خدمات الرعاية الصحية بمقاييس عالمية كما نحرص على المشاركة في هذه المبادرة العالمية انطلاقا من مسؤوليتنا بتقديم افضل الرعاية والخدمات الصحية لمرضانا وعائلاتهم فنحن ندرك ونراعي مساهمتهم وخبراتهم وتصوراتهم وتوقعاتهم.

وأضاف أنني أخذت العديد من القضايا بعين الاعتبار للاعتماد من خلال تضافر الجهود ونخطط لتحسين عنايتنا بالمرضى والخدمات المقدمة بواسطة موظفينا المخلصين والمتعاونين لغرض واحد وهو صحة وسلامة مرضانا.

من جهتها أكدت عليا ابراهيم صبحي أهمية التعاقد مع الاعتماد الكندي وان منح شهادات الاعتماد هي عملية تقييم معترف بها دوليا وعالميا، حيث يفيد مستشفى السيف بالحث على تقديم رعاية آمنة وموثوقة للمرضى وتساعد على التقييم والمساهمة تجاه التطور المستمر لنوعية الخدمات الصحية المقدمة من خلال «المراجعة النظرية» المحضرة من قبل الاعتماد الدولي الكندي مستخدمين مجموعة المعايير المعتمدة دوليا لتقييم التزام مستشفى السيف برفع معايير الجودة الصحية المقدمة من أجل مرضانا وموظفي المؤسسة، فنحن ندرك ونراعي مساهمتهم وخبراتهم وتصوراتهم وتوقعاتهم.

يذكر أن مستشفى السيف هو أحد المستشفيات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الطبية والحائز على جائزة أفضل مبنى في الشرق الأوسط من قبل Hospital Build Middle East.

وهو الوحيد في القطاع الخاص الذي يضم أحدث غرف العمليات في العالم OR1 بالإضافة إلى أنه يضم مجموعة من العيادات الداخلية والخارجية، ويمتاز بأن لديه أول مركز بالقطاع الخاص لجراحة الوجه والفم والفكين، والأسنان، وأول وحدة لجراحة الأورام فضلا عن جراحة العظام والعمود الفقري وجراحة الأطفال والمناظير ووحدة الأشعة التداخلية والقسطرة.

كما يضم أقساما أخرى وهي المسالك البولية والعقم، والنساء والولادة، والأشعة التشخيصية وغيرها. ويتميز بتقديمه خدمة علاج حالات الطوارئ الحرجة للبالغين والأطفال.

ويستقطب مجموعة منتقاة من الأطباء المحترفين في مجالاتهم كما يوفر أحدث الأجهزة الطبية.