الحملة تتضمن رسائل توعوية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل

يشارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في رعاية ودعم الحملة الإعلامية لتوعية وإرشاد الطلبة والسائقين والمشاة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، التي انطلقت هذا العام تحت شعار «عيالنا بعيونا» ضمن جهوده لتعزيز دوره الاجتماعي ومساندة أجهزة الدولة المعنية بالسلامة والوقاية على الطرق وللحد من الاختناقات والازدحامات المرورية وتقديرا لدور ومساهمات وزارة الداخلية في خدمة المواطنين وخاصة في موسم العودة للمدارس الذي يمثل أهمية لكل بيت وأسرة.

وتتضمن الحملة التي انطلقت خلال الأيام الماضية مع بداية العام الدراسي الجديد رسائل التوعية الإذاعية والتلفزيونية التي تبثها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال والمطبوعات الإرشادية لزيادة وعي كل مستخدمي الطريق من سائقين ومشاة، كما تركز على التوعية والإرشاد بأهمية التعاون مع أجهزة الأمن والمرور لتحقيق السلامة للطلبة والحد من الحوادث وبرنامج لزيارة مدارس وزارة التربية لإلقاء المحاضرات وإقامة الندوات التوعوية على مدار العام الدراسي بجانب رسائل مطبوعة ومقروءة وإعلانات وفعاليات مختلفة. وتأتي مشاركة «بيتك» في الحملة استمرارا لتعاون وثيق ودائم مع وزارة الداخلية بكل أجهزتها وخدماتها يقوم على إدراك كبير لدور المنظومة الأمنية والخدمية للوزارة كأحد أركان تحقيق الاستقرار في المجتمع الذي يعد أساسا مهما لأي تطور اقتصادي وحضاري.