أطلقت صفاة هوم، شركة الأثاث الرائدة في الكويت، تشكيلة الخريف الجديدة التي تضم أكثر من 3000 منتج جديد والتي تتوافر في جميع معارض صفاة هوم الكائنة في أنحاء الكويت، كما ترافق التشكيلة الجديدة حملة عروض حصرية تتيح للزبائن فرصة الفوز بسيارة شفروليه ماليبو 2017 عند التسوق من هذه التشكيلة.

وتسري حملة عروض صفاة هوم بمناسبة التشكيلة الجديدة من 14 سبتمبر ولغاية 25 أكتوبر، حيث يمكن للزبائن دخول السحب على سيارة شفروليه ماليبو 2017 الشهيرة مقابل كل 100 دينار يتم إنفاقها على التشكيلة الجديدة. كما تكافئ الحملة الفائز الثاني بالسحب بجائزة نقدية بقيمة 500 دينار، في حين يحصل الفائز بالمرتبة الثالثة على قسائم شرائية بقيمة 250 دينارا كويتيا يتم استخدامها في صفاة هوم. وسيجري السحب يوم 26 أكتوبر في معرض صفاة الغانم الكائن في الشويخ.

كما تكشف تشكيلة الخريف لدى صفاة هوم عن أطقم الصحية والأرضيات الجديدة والمصنوعة في إيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى عرضها الحصري الذي يقدم للزبائن قسيمة شرائية بقيمة 50 دينارا لكل 500 دينار يتم إنفاقها على منتجات أطقم الصحية والأرضيات.

وحرصا على مكافأة زبائنها وزوارها وضمان رضاهم دائما، تقدم صفاة هوم كذلك تسهيلات ائتمانية من دون أي أرباح لمدة 12 شهرا، حتى يتمكن الزبائن من إعادة تأثيث منزلهم بفضل أكبر تشكيلة ممكنة من قطع الأثاث التي تتناسب مع مختلف الأذواق والفئات العمرية وكذلك أنماط الحياة، إذ تضم تشكيلة الأثاث المتنوعة كلا من الأثاث الكلاسيكي والفاخر والعصري والعملي، ما يوفر للعملاء إمكانية اختيار أطقم الأثاث التي هم بحاجة لها أو اختيار مزيج من الاكسسوارات المميزة التي تضيف من دون شك طابعا جماليا وشيقا إلى أي غرفة من غرف المنزل.

يمكن للعملاء استكشاف مجموعة الخريف الجديدة والمنتجات ذات الجودة العالية وانتهاز الأسعار التنافسية بزيارة أحد معارض صفاة هوم التي تقع في الشويخ بالقرب من مركز يوسف أحمد الغانم للخدمة والصيانة، وفي الري في معرض صفاة الغانم، وفي الفحيحيل على شارع الدبوس وفوق معرض X-سايت.

يفتح معرض الشويخ أبوابه للزبائن من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 مساء كل يوم، في حين ان معرض الري يفتح أبوابه من الساعة 9:30 صباحا وحتى منتصف الليل كل يوم، ومعرض الفحيحيل من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء. ويفتح معرض «شيلك» أبوابه من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء كل يوم.