القناعي: جمهور المعرض تجاوز عدده الموسم الماضي 85 ألف زائر

أعلنت شركة معرض الكويت الدولي عن استكمال كافة حجوزات معرضي «الخريف للعطور» و«الساعات» للعام 2017، معلنة بذلك اغلاق باب التسجيل وبدء الاستعدادات لانطلاق هذا المعرض المزمع اقامته خلال الفترة من 25 أكتوبر الى 4 نوفمبر المقبل على أرض المعارض الدولية بمشرف، بمشاركة فاعلة وبحضور حشد بلغ أكثر من 300 جهة عارضة ما بين شركات ومؤسسات ومصانع محلية وإقليمية ودولية وكلاء ماركات عالمية للعطور ونفائس الطيب والبخور ومستحضرات التجميل إضافة الى الساعات واكسسواراتها.

وبهذا الشأن اكدت مديرة معرض الخريف للعطور بشركة معرض الكويت الدولي مروة القناعي: «أنه تم اغلاق باب التسجيل بعد تغطية كافة الحجوزات المخصصة بنسبة 100% من حجم مساحة هذين المعرضين شاملا القاعات رقم 5 و6 و8، إضافة الى القاعة الخارجية الفخمة المستحدثة والمعدة خصيصا كممر خارجي رابط بين القاعات أعلاه، ليصبح اجمالي مساحة قاعات العرض 20 ألف متر مربع، حيث تجري الاستعدادات لانطلاق هذا المعرض والذي يشهد تسابقا واسعا من قبل الشركات الكبرى على رعايته والمشاركة فيه بعد النجاح الباهر الذي فاق التوقعات في دوراته السابقة، ولما وفره من أجواء تسوق مميزة».

وكشفت القناعي عن الرعاية المميزة التي يحظى بها المعرض في دورته الحالية، حيث تقدمت لرعايته 62 جهة مما يؤكد الأهمية التي بات يمثلها معرض العطور سواء للشركات الراعية والمشاركة او لجمهور المعرض الذي تجاوز عدده الموسم الماضي 85 ألف زائر، وتضم قائمة الرعاة البلاتينية كلا من شركة أمل الكويت للبخور والعطور، ودار الطيب، وأطياب السعيد، وشركة أولاد عبدالصمد القرشي، وبيت المسك للعطور، وعطورات العبد المحسن. في حين حظي بالرعاية الذهبية 56 راعيا يمثلون مجموعة شركات ومؤسسات تجارية متخصصة يشكلون نخبة مميزة من شركات محلية وإقليمية وعالمية من وكلاء العطور ونفائس الطيب ومستحضرات التجميل ومستلزماتها.

وعن قطاع الساعات قالت مديرة معرض الساعات لدى الشركة دلال الرشدان: «ان المعرض يستقطب أكثر من 75% تقريبا من وكلاء الساعات بالكويت بتشكيلة عالمية، حيث يحظى بمشاركات عديدة لشركات كبرى يمثلون مجموعة من الوكلاء المتخصصين في قطاع الساعات لأشهر وأرقى الماركات العالمية والحصرية منها روائع جنيف للساعات، والطرف الاغر، والشهاب للساعات، وسويسرا جاليري، ورويال كولكشن، وبازل للساعات، واون تايم، والركن السويسري، والباتل للساعات، ومحمد صالح ورضا يوسف بهبهابي، وجوفيال، وسويسرا بالاس».

واختتمت الرشدان حديثها، مشيرة الى ان هناك أسعارا تنافسية ستكون في متناول الجميع على تصاميم مختلفة وبألوان عصرية تناسب كلا الجنسين، حيث تقدم الشركات المشاركة خصومات بأسعار متفاوتة وتستعرض تشكيلة من الساعات الجديدة لموديلات 2017 الرجالي منها والنسائي والشبابي ولكل الأوقات سواء المساء او الصباح او الساعات الرياضية، واختتمت حديثها داعية الجمهور الكريم إلى اغتنام الفرصة بزيارة هذين المعرضين المتخصصين والاستفادة مما يوفره من عروض تنافسية.