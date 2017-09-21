تنظم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اليوم معرضا في مجمع الأفنيوز تعرض فيه على مدار خمسة أيام أهم مشاريعها وتطلع الزوار على أنشطة مراكزها العلمية الأربعة المتنوعة، حيث يبرز بها أهم اختراعات الشباب الكويتيين، ومشاريع الطاقة والمياه، إضافة إلى تقديم خدمات طبية خاصة بمعهد دسمان للسكري.

وقالت مديرة دائرة الاتصالات في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بسمة النفيسي إن المعرض الذي يعد الأول من نوعه يستهدف تعزيز التواصل بين المؤسسة ومراكزها العلمية من جهة والجمهور بكل فئاته من جهة أخرى والتعريف بمشاريع المؤسسة ومراكزها.

وأضافت أن المعرض يستهدف أيضا تعزيز الثقافة العلمية لدى الجمهور من خلال إشراكهم في أنشطة وعروض تعليمية وترفيهية، فضلا عن تقديم خدمات طبية أساسية للزوار مثل فحوص قياس السكر وقراءة قصص مشوقة للأطفال.

وأوضحت النفيسي أن جناح المؤسسة يتضمن خمسة أقسام، يضم الأول عرضا لأهم مشاريعها النموذجية مثل مشروع الطاقة الشمسية في الجمعيات التعاونية والمنازل ومشروع ترشيد استهلاك المياه في بعض مناطق الكويت.

وقالت إن قسم المركز العلمي يقدم عرضا لخدمات وأنشطة المركز العلمي كقاعة الاكتشافات والسينما المزودة بشاشة عرض IMAX والحرف والصناعات الفنية اليدوية. وأفادت بأن قسم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يتضمن التعريف بأعماله والخدمات التي يقدمها للطلبة والموهوبين من أبناء الكويت والدورات المتنوعة التي يطرحها إضافة إلى عرض يومي للاختراعات التي نفذها المبدعون الكويتيون على مدار السنوات الماضية بدعم من المركز. وأضافت النفيسي أن قسم مركز جابر الأحمد للطب النووي والتصوير الجزيئي يقدم عروضا لأشعة حقيقية ينفذها المركز خاصة بالأعضاء مثل القلب والرأس. فيما يتضمن القسم الخاص بمعهد دسمان للسكري الأنشطة التي يقدمها والأبحاث المتقدمة في مجال السكري فضلا عن إجراء فحوص لقياس السكر، وتقديم معلومات مهمة للمصابين به.

ودعت النفيسي الجمهور إلى زيارة المعرض والاستفادة من الخدمات التي يقدمها والاستمتاع بالأنشطة والتواصل المباشر مع الزملاء العاملين فيها وطرح جميع الاستفسارات التي يرغبون في تلقي إجابات عنها.