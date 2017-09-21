تثري شوبارد في هذا العام إبداعاتها الفريدة بساعة كرونومتر ذات «تصميم» جديد ومصنوعة من الذهب الوردي 18 قيراطا. وتتميز الساعة الجديدة بمنحنياتها الفاتنة وتمتزج فيها أرفع المهارات الحرفية التي اكتسبتها شوبارد خلال مسيرتها الطويلة.

فبشكلها الفائق النحافة واستدارتها البديعة تعيد ساعة «L.U.C Heritage Grand Cru» إلى الأذهان سحر ساعات الجيب التي أبدعها لويس-أوليس شوبارد، بينما تشهد «دمغة جنيف للجودة» على حرفيتها الفائقة، لتكون بذلك ساعة فريدة من نوعها في كثير من النواحي تلائم الرجل المتميز الذي يسعى لامتلاك القطع الاستثنائية، ما يجعل منها تحفة عصرية فريدة تفيض أناقة.

ما الأناقة إلا تعبير مرادف للجودة المتناهية والتناسق المثالي بين الشكل والمادة. ويتجلى هذا النهج المتطلب في تصميم ساعة «L.U.C Heritage Grand Cru» لتتلائم بشكل مثالي مع استدارة المعصم. فقد قادت مخيلة وإبداعات كارل- فريدريك شوفوليه، الرئيس الشريك في شوبارد، إلى الخروج بتحفة فنية أصيلة تجسد أرفع الخبرات التي تتميز بها دار شوبارد العريقة. ويظهر هذا الجمال في ميناء الساعة اللافت وأبعادها ونسبها المتوازنة واللمسات النهائية المذهلة على العلبة وقطع الحركة، ما جعل منها ساعة فاخرة للرجل العصري.

وبعد أربع سنوات من إطلاق ساعة «L.U.C 1963»، تقدم شوبارد رؤية عصرية جديدة تنتمي لذات الخط المتميز من الساعات الراقية. فقد صنعت ساعة «L.U.C Heritage Grand Cru» لتكون بمنزلة احتفاء بساعات الجيب التاريخية التي صاغت شهرة المؤسس الأول لدار شوبارد: لويس-أوليس شوبارد في عام 1860. ومن هذا المنطلق، صنعت هذه الساعة بعناصر تحمل بين حناياها شحنة عاطفية صادقة، فبرز ميناء الساعة المصنوع من نوع الخزف بلونه الأبيض النقي، بينما ظهرت عليه الأرقام الرومانية باللون الأسود، والتف مسار الدقائق حول الجزء المركزي من الميناء بيد أن عرض الثواني ظهر بشكل مصغر عند الساعة 6، لتشكل معا مجموعة متناغمة تتمايز بفوارقها الدقيقة والمتوازنة. ولتكتسب بذلك ساعة «L.U.C Heritage Grand Cru» خصائصها من خط متميز من الساعات الراقية، ما جعل منها تحفة كلاسيكية من إبداعات الساعات الراقية التي أولاها مصنع شوبارد «Chopard Manufacture» كل ما تتطلبه من اهتمام وعناية.

وتشكل «دمغة جنيف للجودة» التي تحملها ساعة الكرونومتر (L.U.C Heritage Grand Cru) مصدر فخر واعتزاز تشهد لها على حرفيتها الفائقة والتزامها بأساسيات صناعة الساعات التقليدية التي تعتمدها دار شوبارد السويسرية العريقة.

ومن هذا المنطلق، صممت دار شوبارد هذه الساعة بشكلها المميز للغاية الذي يذكرنا ببراميل البلوط من غابات بيرترانج وجوبيل وترونشيس التي تختزن داخلها عصير العنب الفاخر.

ويعتبر شكل التونيو «tonneau» المستطيل المحدب الطرفين شكلا تقليديا لعلب الساعات رغم ما يتطلبه من إتقان وحرفية متناهة، فلا هو بمستطيل ولا هو بدائرة، وبذلك بدت ساعة «L.U.C Heritage Grand Cru» التي اتخذت شكل التونيو أقل صرامة وتزمتا مما يوحي به شكل المستطيل وأكثر رقيا وأناقة مما يوحي به شكل الدائرة. وتساوى تقريبا قياس طول العلبة مع قياس عرضها في أقصى اتساعها، لتضمن بذلك أن يكون الميناء واسعا قدر الإمكان. فتكفلت كل تلك العناية البالغة التي أوليت للتصميم بأن تكون ساعة «L.U.C Heritage Grand Cru» بطابع رجولي حازم.

ويتخذ زجاج وعلبة ساعة «L.U.C Heritage Grand Cru» شكلا مقببا، بينما تتميز علبتها بنحافتها الفائقة فلا تتعدى سماكتها 7.75 ملم مقاربة بذلك سماكة العلبة في موديلات ساعات «L.U.C XPS». بينما يتكفل انحناؤها بتوافقها التام مع انحناء المعصم ليضمن الراحة التامة عند ارتدائها.