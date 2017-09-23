تستعرض كانون أوروبا مجموعة حلول شاملة تضعها بمتناول عملاء الفنون الغرافيكية المحترفة في دورة العام 2017 من معرض «أيام أعمال الطباعة الإنتاجية» المقام في بوينغ، ألمانيا من 19 إلى 21 سبتمبر.

ويتوقع أن تجذب الفعالية المستمرة لثلاثة أيام أكثر من 500 عميل حالي ومحتمل من مختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا سيحضرون للاطلاع على أحدث الابتكارات التكنولوجية من كانون بما فيها منتجا Océ ProStream وOcé Colorado 1640 الجديدان اللذان طرحا في ربيع عام 2017.

وسيتخلل الفعالية عرض لأداء سلسلة طابعات Océ VarioPrint 6000 TITAN الأحادية اللون الجديدة التي تم إطلاقها في نهاية أغسطس 2017.

وتهدف كانون تحت عنوان «الاحتفاء بتأثير الطباعة» إلى إلهام المندوبين في معرض «أيام أعمال الطباعة الإنتاجية» من خلال استعراضها أمامهم مجموعة تكنولوجياتها الواسعة وحلولها التي اختارتها بعناية مع شركائها بحيث تساعد شركات الطباعة التجارية وأقسام الطباعة داخل الشركات على توسيع قدراتها، وتحقيق مزيد من العائدات، واعتماد نماذج أعمال جديدة بهدف تقديم قيمة أكبر لعملائها.

في هذا الإطار، قال جيبي فراندسن، نائب الرئيس التنفيذي في كانون أوروبا: «سيرى زوار معرض «أيام أعمال الطباعة الإنتاجية» من مزودي خدمات الطباعة والشركات التي تتولى أعمال طباعتها كيف استمرت كانون في تطوير ما تقدمه لسوق الفنون الغرافيكية المحترفة منذ إقامة معرض «دروبا» 2016 قبل عام تقريبا.

فقد وضعنا بمتناول الزوار السنة الماضية في داسلدورف مجموعة فرص هائلة لتطوير أعمالهم، وتشاركنا معهم محفظة كبيرة من تطبيقات الطباعة الحقيقية لحثهم على التطور من خلال إطلاق العنان لقوة الطباعة.

ومع توسيع محفظة فنوننا الغرافيكية منذ ذلك الحين بإضافة حلول جديدة لافتة لإنتاج مواد تسويق مباشرة عالية الجودة ولافتات ورسوم بالنسق العريض، سيجدون في بوينغ هذا الأسبوع أشياء كثيرة تلهمهم».

ومن بين التطبيقات الحقيقية الكثيرة التي يتم ابتكارها في بوينغ، أكثر ما يلفت الزوار هو فرصة اختبار إنتاج حملة تسويق استهلاكية متكاملة ومتعددة القنوات لإطلاق العلامة التجارية الخيالية «إيليمنتال».

وتسلط حملة «إيليمنتال» التي تتضمن صورا أصلية التقطها مصور الأزياء الشهير وسفير كانون كلايف بوث الضوء على الطريقة التي يمكن من خلالها لمزودي خدمات الطباعة تسهيل حملة كاملة وتوفيرها، بدءا من الإعلان وإرسال الرسائل المباشرة ونشر التوعية الأولية بشأن العلامة التجارية من خلال الترويج لها داخل المتاجر وإقامة الفعاليات الحصرية في متاجر التجزئة، وصولا إلى الشراء وتجربة إخراج المنتج من علبته.

وسيكتشف زوار دورة عام 2017 من معرض «أيام أعمال الطباعة الإنتاجية» 27 منتجا مختلفا من حملة «إيليمنتال» يشمل التواصل الترويجي، ومواد نقاط البيع، والديكور داخل المتاجر، والتوضيب الترويجي.

يشار إلى أن منتجات هذه الحملة تتكامل وتعمل معا لتوفير تجربة ثابتة للعميل وهو يتنقل بانسيابية بين قنوات التسويق الرقمية والقياسية.