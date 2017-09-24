التشكيلة الجديدة مجموعة كبيرة من التصاميم الجميلة والعصرية

أعلنت فلامو مؤخرا، العلامة الشهيرة في صناعة الأثاث البلجيكي الفاخر، عن إطلاق أحدث مجموعتها في معرضها بالري في معرض الجريوي. وقد تم اعتماد ماركة فلامو وحصولها على التوثيق الملكي من قبل جلالة الملك فيليب ملك بلجيكا نظرا لحرفية صناعتها اليدوية واستخدام أجود وأرقى المواد التي يتم اختيارها من مختلف قارات العالم.

وتوفر التشكيلة الجديدة مجموعة كبيرة من التصاميم الجميلة والعصرية التي تناسب احتياجات العملاء في الكويت، فسواء كانت تصاميم كلاسيكية، قروية، عصرية أو عريقة معتقة، فقد استطاعت علامة فلامو دمج فخامة وعراقة الماضي بأسلوب الحاضر الحديث بانسجام مطلق حيث نرى التقاء التصاميم التقليدية باللمسات المبتكرة بتفاصيلها البسيطة المعاصرة.

وتقدم فلامو لعملائها في الكويت كل ما يحتاجه المنزل الحديث والتقليدي من أرقى قطع المفروشات الجميلة سواء كانت غرف المعيشة، او غرف النوم، او الأثاث الخارجي، او الديوانيات او جميع أنواع الاكسسوارات على اختلافها وتنوعها.

كما تتميز جميع القطع بطابع فريد واستثنائي كونها قطعا محدودة التوافر، وتقوم فلامو بدعوة عملائها للسفر لبلجيكا لاختيار قطعهم المفضلة لتتماشى مع ذوقهم الرفيع.

وبهذا الصدد، قال إيهاب زرقيه، مدير العلامة التجارية في فلامو: «يعتبر سوق الكويت من الأسواق النشطة التي يزيد فيها الطلب على التصاميم الجميلة والراقية. ويمتاز العملاء في الكويت بذوقهم الرفيع عندما يتعلق الأمر بمنازلهم وطريقة تأثيثها، وفلامو تعد الخيار الأمثل لهم لتلبية تطلعاتهم. إنها العلامة التي تجمع بين التصاميم التقليدية والحديثة الفاخرة، حيث تم اختيار القطع بعناية فائقة بهدف إرضاء عملائنا في الكويت وتقديم كل ما يلاقي ذوقهم الراقي».

وتقع صالة عرض فلامو في منطقة الري على طريق الغزالي، بجانب فانتسي وورلد، حيث يتم استقبال العملاء يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء. ويمكن لكل الذين يرغبون في معرفة المزيد عن منتجات فلامو والقطـــع الساحرة التي تقدمها العلامــــة، زيارة صفحــة الإنستغــــرام @flamantkuwait أو الاتصال على 1803040.