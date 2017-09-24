جناح «بيتك» حظي بإقبال كبير من الطلبة والدارسين

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» طلبة جامعة الخليج وهيئتها الادارية اجواء بداية العام الدراسي الجديد بكل ما تحمله بداية السنة الدراسية من أمنيات مفعمة بالتفاؤل والأمل والتطلع لمستقبل افضل، وذلك تأكيدا لحرص «بيتك» على اداء دوره الاجتماعي تجاه مختلف شرائح المجتمع وفي جميع المناسبات، وتعميق التواصل والتفاعل مع الشباب والطلبة الذين يشغلون جزءا كبيرا من الاهتمام والتقدير لدورهم في حياة المجتمع ومستقبله.

وقد نظم «بيتك» في جامعة الخليج فعالية خاصة بعنوان «هالمرة علينا» تزامنت مع الأيام الأولى للعام الدراسي الجديد، حيث حظي جناح «بيتك» بإقبال واسع من عدد كبير من الطلبة والدراسين الذين اثنوا على دور«بيتك» في المجتمع ومساهماته في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، واعتبروا تواجد «بيتك» في الجامعة خاصة في هذه الايام التي تفصل بين حياة الاجازة الصيفية بما فيها من راحة واستجمام، وبين بداية العام الدراسي بما فيه من جد واجتهاد ومثابرة، لفتة طيبة تؤكد مدى ارتباطه الوثيق بمجتمعه وحرصه على أن يكون حاضرا في كل مناسبة.

وجرى خلال اللقاءات بين موظفي البيع المباشر في «بيتك» وفريق العلاقات العامة من جانب وطلبة جامعة الخليج الزائرين لجناحه من جانب آخر، استعراض العديد من المنتجات والخدمات المتطورة التي يقدمها «بيتك» مع التركيز على تلك الاكثر ملائمة لشريحة الشباب ومنها حساب «حسابي» المتعدد المزايا.

وأبدى الكثير من الطلبة اسئلة عديدة حول امكانيات المشاركة في فعاليات Pick u التي ينظمها «بيتك» لعملاء «حسابي» مما يؤكد نجاح فعاليات Pick U التي ينظمها فريق العلاقات العامة لعملاء حسابي في افخم واشهر المطاعم والمحلات التي يرتادها الشباب.