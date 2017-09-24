يختتم «المهلب مول» مهرجان التسوق قريبا، حيث سيتم الإعلان عن الفائز الثاني يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري الساعة 8 مساء. ويدعو «المهلب مول» الجميع للاستمتاع بتجربة تسوق فريدة من نوعها والحصول على فرصة الفوز بـ «جيب رينجايد، ودراجة فيسبا، وتذاكر طيران، وأحدث هواتف الآيفون» وغيرها الكثير.

ويوفر «المهلب مول» للزوار فرصة واحدة للدخول في السحب الأخير، مقابل كل 10 د.ك ينفقونها خلال المهرجان الذي سيتم اختتامه يوم 28 سبتمبر. وسيستضيف المول مذيع «مارينا إف إم» أسامة فودة في عرض حي يتضمن سلسلة من الألعاب، وتوزيع الجوائز قبل إعلان الفائزين في السحب، ليضفي المرح في المساء.

الجدير بالذكر أن مهرجان التسوق الضخم بدأ في مايو 2017 وقد تم الإعلان عن الفائزين في السحب الأول: ديا كاديلاري التي حصلت على «جيب رينجايد»، كما فاز أصلان المتروك أيضا بدراجة «فيسبا»، وجهاز «آيباد» وتذكرة سفر من شركة «طيران الجزيرة». ويسعى «المهلب مول» لتوفير تجربة تسوق استثنائية وفريدة من نوعها بتقديم المزيد من التنوع وتعزيز تجربة التسوق وخلق ذكريات لا تنسى لعملائه من خلال مبادراته المستمرة، ويدعو «المهلب مول» الجميع للمشاركة في المهرجان والحصول على فرصة الفوز بجوائز استثنائية وسط أجواء من المرح بين أفراد العائلة والأصدقاء.