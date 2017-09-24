أعلن فندق موفنبيك الكويت انضمام وجدي الشعار لفريق عمله ليشغل منصب مدير عام الفندق. الجدير بالذكر ان وجدي الشعار يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 20 عاما في مجال الفنادق والضيافة، حيث انه عمل في مناطق مختلفة في أميركا الشمالية واللاتينية بالاضافة الى منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وأعرب وجدي الشعار عن سعادته بهذا التعيين قائلا: «أعتقد أن خبرتي الدولية ستضيف الى فندق موفنبيك الكويت شكلا ايجابيا ليتمكن فريق العمل من توفير اقامة مميزة للضيوف والنزلاء».

وأضاف أنه يؤمن بأن الرفاهية طريقة حياة ونحن نخطط لتنفيذ هذا المبدأ في فندقنا الذي يتمتع بامكانات كبيرة ويتواجد في موقع مميز حيث يبعد حوالي 15 دقيقة عن المطار ومناطق التسوق الرئيسية، اضافة لكونه فندق رجال أعمال رائعا مع خاصيات المنتجعات الراقية ويحتوي على غرفة فاخرة ومطاعم متنوعة.