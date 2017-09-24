لميس بلال

احتفلت العلامة التجارية «ذي أثليتس فوت» بإعادة افتتاح محل «ذي أثليتس فوت»، الفرع الأكبر لهذه العلامة حول العالم، بحلته الجديدة في مجمع الأفنيوز، الوجهة الأكثر ارتيادا من عشاق التسوق في الكويت، وذلك تحت شعار«Sport with Style»، حيث يضم المحل أحدث تشكيلة من الملابس والأحذية الرياضية العصرية التي تثير شغف الشباب وتمنحهم آخر اتجاهات الموضة الرياضية الحديثة.

يجسد الشعار الجديد «Sport with Style» المفهوم الجديد للعلامة التجارية والذي يركز على أن منتجاتها للجميع ويمكن ارتداؤها في مختلف الأوقات لتعكس العصرية والنمط العملي المريح وليس فقط أنها مخصصة للتدريبات الرياضية.

ويضم المحل الجديد من «ذي أثليتس فوت»، وهو أكبر فرع لهذه العلامة التجارية حول العالم تشكيلة متنوعة من اتجاهات الموضة الرياضية الحديثة، وذلك من علامات تجارية عالمية من بينها نايكي، أديداس، ريبوك، وبوما والعديد غيرها.

وتماشيا مع الشعار الجديد «Sport with Style»، شهد حفل الافتتاح فعاليات وعروض تفاعلية منبثقة من الأجواء الرياضية والعملية التي تطغى على الجو العام للمحل الجديد.

وقد حضر هذا الحفل كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فيصل علي المطوع، ونائب الرئيس التنفيذي خالد فيصل المطوع، والسفير الأميركي في الكويت لورانس سيلفرمان، والرئيس التنفيذي لشركة «ذي أثليتس فوت» إنجمار كراك، والعديد من مديري العلامات التجارية. بالإضافة إلى عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وعامة الناس من رواد المجمع التجاري.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، خالد فيصل المطوع إن إعادة افتتاح محل «ذي أثليتس فوت» اليوم بحلته الجديدة مثال جديد على ذلك. ولا شك أننا من خلال هذا الافتتاح نلبي الإقبال المتزايد من الشباب نحو الحياة العملية واقتناء المنتجات الرياضية والعصرية المريحة، ونعد عملاءنا بمزيد من التوسع وتوفير أرقى العلامات التجارية التي تتماشى مع احتياجاتهم وتضيف لمسة خاصة إلى نمط حياتهم.

كما أتوجه بجزيل الشكر لكل الشركات والمواهب التي تعاونت معنا في حفل تدشين المحل بحلته الجديدة وساهمت في نجاحه وأدعو الجميع إلى تجربة تسوق عصرية عملية مريحة في محل «ذي أثليتس فوت».

يذكر أن «ذي أثليتس فوت» هي شركة تجزئة عالمية للملابس والأحذية والاكسسوارات الرياضية للرجال والنساء والأطفال، والتي تتميز بأنها ومريحة ومن أرقى العلامات التجارية، ما يجعلها الخيار الأمثل لعشاق الحياة العملية والعصرية في آن واحد.

تتواجد محلات «ذي أثليتس فوت» في كل من الأفنيوز، ديسكفري مول، مجمع الفنار، ذا جيت مول، مارينا مول، مجمع بروميناد، جمعية مشرف التعاونية ومطار الكويت الدولي.