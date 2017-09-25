أعلن فندق سيمفوني ستايل الكويت، التابع لمجموعة فنادق كورفس في الكويت، مؤخرا عن تعيين جوي لاكويستا في منصب مدير إدارة الموارد البشرية في الفندق.

تتمتع جوي بخبرة تمتد لــ 15 عاما شغلت خلالها عددا من المناصب العليا في اختصاص الموارد البشرية ضمن قطاع الفنادق والضيافة، ويعد تعيين جوي في منصبها الجديد إضافة قيمة لفريق عمل فندق سيمفوني ستايل الكويت في إطار سعيه لتوفير بيئة عمل ملهمة لموظفيه الحاليين بالإضافة إلى جهوده لجذب واستقطاب الكفاءات ذات المواهب والخبرات المتميزة للعمل في مجال الضيافة الفندقية.

وبعد حصولها على درجة البكالوريوس في التجارة ضمن اختصاص التسويق من مسقط رأسها في الفلبين، بدأت جوي مسيرتها المهنية في مجال الموارد البشرية مع فندق هيلتون دبي جميرا.

وبعد عملها لأكثر من 10 سنوات مع علامة هيلتون، انتقلت جوي للعمل مع فندق ومنتجع شيراتون أبوظبي عام 2011، لتشغل منصب نائب مدير لقسم الموارد البشرية.

وتمت بعدها ترقيتها لتتولى منصب مدير قسم الموارد البشرية، الذي استمرت في تولي مسؤولياته حتى تعيينها في منصبها الحالي في فندق سيمفوني ستايل الكويت.

وتتميز جوي بشغفها الكبير الذي ينصب على تعزيز مشاركة الموظفين والتطوير المستمر لمستوياتهم وتشجيع فرق العمل التي تركز على تلبية احتياجات الضيوف، لتشكل بذلك الخيار الأمثل للمساهمة في تحقيق رؤية فريق الإدارة العليا في الفندق والمتمثلة في تقديم خدمات تتجاوز توقعات الضيوف، الأمر الذي يضفي على فندق سيمفوني ستايل الكويت المزيد من التميز والتفرد على منافسيه.