احتفل مركز سلطان بموسم العودة إلى المدارس حيث استضاف أطفال حضانة Jack & Jill Bhavan بفرعه للجملة الكائن في منطقة المنقف، الذين أمضوا أوقاتا ممتعة مليئة بالمرح والسرور مع فريق عمل مركز سلطان وعملائه.

وشملت الزيارة جولات تثقيفية للأطفال حول المنتجات المتوفرة في مركز سلطان، حيث تعرفوا على أنواع مختلفة من الفاكهة والخضار وعلى أهميتها لنمو الجسم بشكل صحي وسليم.. وفي هذا السياق قالت ليزا الغريب، مديرة التسويق في مركز سلطان: «يفخر مركز سلطان ان يساهم وبفعالية في برنامج التطوير والتعليم للصغار، يسعدنا ان الأطفال قد استمتعوا بجولتهم معنا وقد كونوا معرفة غنية حول منتجاتنا الطازجة».

وفي الختام، أثنى فريق مركز سلطان على التفاعل الإيجابي الذي أظهره الأطفال خلال جولتهم وعمل على توزيع هدايا عليهم وعلى المعلمين المرافقين، وهي عبارة عن أكياس تتضمن وجبات خفيفة وصحية.

ويندرج هذا النشاط الذي نظمه مركز سلطان تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية للشركة حيث ومن ضمن جهودها لتعزيز اهمية اتباع نمط حياة صحي للجميع مع أهمية البدء بسن مبكرة.

وتوجه مركز سلطان بخالص التهنئة للطلاب والمعلمين مع انطلاقة الموسم الدراسي الجديد متمنيا أن يكون عاما مليئا بالنجاح والصحة.