أطلقت «بوتري بارن للأطفال»، العلامة التجارية الرائدة في قطاع الأثاث المنزلي، وبالتعاون مع بيت الزكاة، حملة «العطاء» للمساهمة في تعليم الأطفال عبر التبرع بالحقائب المدرسية، وذلك تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وانطلق المشروع بدءا من 27 أغسطس ولغاية 16 سبتمبر، 2017، وقام على تبرع الزبائن بنصف ثمن الحقيبة المدرسية في صندوق للتبرعات وضع في المحل، بينما قامت إدارة «بوتري بارن للأطفال» بدفع النصف المتبقي.

وبعد انتهاء الحملة، قام المحل بإرسال الحقائب التي تم جمعها إلى بيت الزكاة ليتم توزيعها على أطفال الأسر المستحقة للمساعدة في الكويت.

وتتماشى فكرة الحملة مع أهداف العلامة التجارية على تحقيق أهدافها في المسؤولية المجتمعية حول العالم، من خلال تنظيم مشاريع خدمة مجتمعية عدة تتضمن إعادة التدوير واستخدام مواد عضوية وصديقة للبيئة في صنع الأثاث والأكسسوارات والحد من استهلاك الطاقة واستخدام مصادر الطاقة النظيفة، وغيرها.

ويطمح هذا المشروع إلى منح الأطفال المحتاجين أملا في بدء العام الدراسي بمستلزمات مدرسية جديدة من شأنها أن تدخل الفرح والسرور إلى قلوبهم.

وتزامن بدء الحملة مع إطلاق مجموعة العودة للمدارس التي تتضمن جميع مستلزمات المدارس والأكسسوارات الحصرية بالعلامة التجارية بتصاميم وألوان مميزة وعصرية من الحقائب المدرسية ومطارات الماء وحافظات الطعام التي تحافظ على الطعام والمشروبات طازجة وتحفز الأطفال على تناول الطعام الصحي.

وفي تعليق له حول الحملة، قال مدير العمليات في محل «بوتري بارن للأطفال»، بن لوفات: «يسعدنا أن نطلق هذه الحملة المميزة التي تعد الأولى من نوعها للعلامة التجارية في الكويت، وأن نتعاون خلالها مع بيت الزكاة الرائد لإطلاق مشاريع خيرية من شأنها أن تعزز مسؤوليتنا المجتمعية وأهدافنا في العمل مع المجتمع الكويتي عبر مختلف مؤسساته وجهاته».

وأضاف: «نتمنى أن تكون هذه بادرة طيبة توفر المزيد من فرص التعاون بيننا وبين بيت الزكاة في المستقبل، لنعمل يدا بيد لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا».

ومن جهته، صرح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في بيت الزكاة، عبدالعزيز البطي: أن مبادرة «بوتري بارن للأطفال» انطلقت من مسئوليتها الاجتماعية ومشاركة منها في تنفيذ مشروع حقيبة الطالب الذي ينفذه بيت الزكاة كل عام لتوفير حقائب مدرسية بكامل مستلزماتها الدراسية لأطفال الأسر المستحقة للمساعدة والمسجلة لدى بيت الزكاة داخل البلاد.

وأوضح البطي أن مشروع حقيبة الطالب للعام الدراسي القادم والذي انطلق بداية أغسطس 2017 سيوفر ما يقارب 12600 حقيبة مدرسية بكامل المستلزمات المدرسية لجميع المراحل الدراسية بما تتناسب مع الجنسين الأولاد والبنات بحيث تختار الأسرة الحقائب التي تناسب أبنائها، شاكرا لشركة «بوتري بارن للأطفال» مبادرتها الطيبة متمنيا من جميع الشركات والمؤسسات المحلية والعلامات التجارية العالمية أن تحذوا حذوها من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية التي تحقق من خلالها التكافل الاجتماعي.

تشكيلة العودة للمدارس 2017 الجديدة متوفرة الآن لدى الزبائن في محل «بوتري بارن للأطفال» الواقع في مجمع الأفنيوز، فيرست أفنيو.