أعلن بنك الخليج عن بدء التسجيل في ماراثون بنك الخليج 642 وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني www.gulfbank642marathon.com. يقام الماراثون يوم السبت الموافق 18 نوفمبر 2017 في تمام الساعة السابعة صباحا. ويدعو بنك الخليج الجميع للتسجيل للمشاركة في هذه الفعالية الرياضية الفريدة من نوعها.

وسيتسنى للمشاركين في هذا الماراثون التعرف عن قرب على بعض المعالم الرئيسية في الكويت حيث يبدأ السباق من سوق شرق، ويمر بسوق المباركية، والمبنى الرئيسي لبنك الخليج، والمسجد الكبير، وقصر السيف، ومجلس الأمة، وأبراج الكويت، وعدة معالم أخرى وينتهي في سوق شرق.

وسيقوم البنك بالتعاون مع الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطرق حفاظا على سلامة المتسابقين.

ولتشجيع الجميع على المشاركة، سواء الرياضيين المحترفين أو المبتدئين وكذلك العائلات، سيتضمن السباق مسافات ومستويات مختلفة تشمل: سباق العائلات (مسافة 5 كيلومترات)، وسباق العدائين (مسافة 10 كيلومترات)، وسباق نصف الماراثون للعدائين المحترفين (مسافة 21 كيلومترا) وأخيرا سباق الماراثون الكامل الأول من نوعه في الكويت (مسافة 42 كيلومترا).

وتعليقا على الموضوع، قالت السيدة ليلى القطامي، مساعد المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي لدى بنك الخليج: «يسعدنا جدا أن نقيم ماراثون بنك الخليج 642 مجددا هذا العام بالتعاون مع برو فيجن لإدارة الأحداث الرياضية، إذ من خلال التعاون مع رواد الأعمال الشباب تمكنا من إنشاء فعالية تضع الكويت على خريطة العالم الرياضية، باعتباره الماراثون الوحيد المعتمد دوليا.

يقوم بنك الخليج من خلال الماراثون السنوي بدعم المبادرات الإنسانية، حيث يهدف ماراثون هذا العام إلى المساهمة في حملة طوارئ الشتاء التي تقوم بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وذلك للعمل على توفير ملابس شتوية وأغطية ووقود للأسر النازحة واللاجئين في منطقة الشرق الأوسط».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة برو فيجن لإدارة الأحداث الرياضية أحمد الحزامي: «لقد حقق ماراثون العام الماضي نجاحا كبيرا، حيث شارك فيه ما يزيد عن 70 جنسية من أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة الخليج العربي. ويعتبر «ماراثون بنك الخليج 642» أول ماراثون كامل على الطريق في الكويت، حيث تم خلاله اعتماد ثلاث فئات ذات المسافات الطويلة من قبل الجمعية الدولية لسباقات الماراثون وسباقات المسافات والاتحاد الدولي لألعاب القوى، وبالتالي ولأول مرة في الكويت تم إدراج هذه السباقات في روزنامة سباقات الماراثون العالمية»

من جهته، قال الشريك الإداري لدى برو فيجن لإدارة الأحداث الرياضية أحمد الماجد: عندما بدأنا الماراثون لأول مرة في عام 2014 كنا نأمل في أن يصبح من الفعاليات الدولية، ومنذ أن جمعتنا علاقة التعاون مع بنك الخليج في عام 2015 ونحن نشهد النمو والنجاح الذي يحققه هذا الماراثون عاما تلو الآخر.

سوف نواصل مساعينا نحو تحقيق المزيد من النمو لهذه الفعالية الرياضية المرموقة وزيادة الوعي بأهمية اتباع نمط الحياة الصحي. الجدير بالذكر أن الرقم 642 يمثل عدد عضلات جسم الإنسان. انضموا إلينا في 18 نوفمبر المقبل لتحريك تلك العضلات أثناء ماراثون بنك الخليج 642.

لمعرفة المزيد حول ماراثون بنك الخليج 642 يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للفعالية www.gulfbank642marathon.com أو متابعة حساب الماراثون على إنستغرام GulfBank642