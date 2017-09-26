الورع: رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تأتي في مقدمة أولويات برامج التنمية الاجتماعية الشاملة التي يتبناها التجاري

قام البنك التجاري الكويتي بتنظيم زيارة إلى إدارة وطلاب مدرسة أكاديمية الكويت التعليمية للاحتياجات الخاصة، وتأتي هذه الزيارة احتفالا بعودة الطلبة إلى مقاعد الدارسة مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث يحرص البنك على تنظيم مثل هذه الزيارات والالتقاء بالطلبة والطالبات الدارسين مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وفي هذا السياق، قالت مساعدة مدير عام – إدارة الإعلان والعلاقات العامة- أماني الورع «جاءت هذا الزيارة لطلبة وطالبات مدرسة أكاديمية الكويت من منطلق إيمان البنك بضرورة الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومد يد العون والمساعدة لهذه الفئة الجديرة بكل اهتمام لاسيما أنها تمثل جزءا من نسيج المجتمع، كاشفة أن الزيارة هدفت إلى التواصل مع الطلبة والطالبات والهيئة الإدارية والتعليمية وتهنئتهم بحلول العام الدراسي الجديد».

وتابعت أماني الورع، مبينة أن مبادرات البنك التجاري ومساهمته في رعاية مؤسسات المجتمع المدني التي تقوم على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة إنما تأتي في مقدمة أولويات برامج التنمية الاجتماعية الشاملة التي يتبناها التجاري منذ فترة طويلة وذلك إيمانا من البنك بأهمية تقديم كل سبل الدعم والرعاية والتواصل مع هذه الفئة ومساعدتها على الانخراط في المجتمع.

وفي ختام الزيارة تقدمت إدارة المدرسة والهيئة التدريسية بجزيل الشكر والتقدير لإدارة البنك على اهتمامه وزيارته لطالبات وطلبة مدرسة أكاديمية الكويت، متمنيا للبنك التوفيق والنجاح في مساعيه النبيلة وعمله الدؤوب لخدمة هذه الشريحة من المجتمع.