لميس بلال

أقامت الأكاديمية البريطانية للفنون العالمية والأكاديمية للرياضة كرنفالها السنوي مع بداية العام الجديد، بحضور السفير الألماني كارلفريد بيرغينز، ومديرة المدرسة البريطانية فيرا المطوع، ورئيس مجلس الادارة صادق المطوع والمدير الاعلامي والإداري كفاح المطوع، وعدد من الهيئتين التعليمية والادارية وأولياء الأمور.

وتخلل برنامج الحفل تقديم العديد من الفقرات المتنوعة، تراوحت بين تقديم عروض الباليه والورش التعليمية والفنية والأنشطة، التي تم تقديمها من قبل الشركات الراعية المشاركة، كذلك رافقت المطوع ضيوفها في جولة لمشاهدة صالات العرض والأجنحة لمختلف الشركات والجهات والمطاعم المشاركة، التي فاق عددها الـ 40 شركة ومؤسسة، حيث تقدم الاكاديمية البريطانية الرياضية العديد من الدورات في السباحة، الجمباز، كرة القدم، كرة السلة، الكراتيه، كرة الريشة، كرة الطائرة، الرول سكيت، الزومبا، والتنس، التي نالت إقبالا كبيرا من مختلف الفئات العمرية، إضافة الى الرحلات الثقافية المختلفة لطلابها.

كذلك توفر الاكاديمية البريطانية للفنون العالمية مجموعة مختلفة من دورات الرقص التعبيري المعتمد، التي استقطبت العديد من الأطفال والبالغين.

بدوره، قال المدير الاعلامي والاداري كفاح المطوع «في بداية كل سنة دراسية وبالإضافة للدروس التعليمية نحب ان نلقي الضوء على الانشطة المميزة التي نقدمها بعد الدوام الرسمي والتي نوفرها للطلبة من المدرسة او من خارجها لمن يرغب بالاشتراك، وهذه السنة أضفنا أنشطة جديدة عن السنوات السابقة على ايدي مدربين متمرسين»، مضيفا أن المدرسة البريطانية لها علاقة وطيدة مع الحكومة الالمانية كوننا ندرس اللغة الالمانية من ضمن المنهج المدرسي وبشهادة معتمدة.

كما أشاد المطوع بمناسبة مرور 40 سنة على تأسيس المدرسة بجهود الوالدين صادق وفيرا المطوع، خصوصا أن خريجي المدرسة التحقوا بجامعات عالمية معروفة، مؤكدا دور صاحب السمو الأمير والقيادة السياسية في دعم التعليم الخاص وازدهاره.

من جهته، قال السفير الالماني كارلفريد بيرغينز «أنا فخور بحضوري اليوم خصوصا أن ما تقدمه المدرسة البريطانية مميز للمجتمع، حيث ان المدرسة البريطانية الوحيدة التي تقدم تعليم اللغة الألمانية في الكويت وهنا ما يميز علاقتنا، بالإضافة للأنشطة الأخرى التي تقدمها للطلبة».