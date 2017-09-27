افتتح مؤخرا «سيفكو» فرعه الجديد «سيفكو توقو» في جامعة الكويت - الشويخ بجانب كلية العلوم الإدارية، ويعتبر ذلك الفرع الخامس لـ «سيفكو» في الكويت، حيث يدير سيفكو فرعي الري والقرين، وكذلك هولسوم فودز باي سيفكو، وسيفكو توقو بمستشفى الأحمدي الجديد.

وجدير بالذكر أن «سيفكو» بصفة عامة أظهر مهارة فائقة في مجال البيع بالتجزئة داخل الكويت، فهو متجر شامل متعدد الأقسام بفكرة «محل داخل محل» فريد من نوعه في الكويت وفي المنطقة، ويضم مجموعة واسعة من المنتجات منها بضائع السوبر ماركت عالية الجودة وإكسسوارات المنزل والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والأزياء والملابس والإكسسوارات ومستلزمات الأطفال وألعابهم، كما يقدم العديد من الخدمات التي تضم أكاديمية الطهي والمطاعم والمقاهي ومحلات العطور والورود ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال.

وفي ذات السياق، قالت الرئيسة التنفيذية في «سيفكو» نور فيصل القطامي: إن افتتاح الفرع الجديد لـ «سيفكو» في جامعة الكويت بالشويخ يتماشى مع سياسة الشركة التي تهدف إلى ان نكون قريبين من العملاء قدر الامكان، ويتطلع «سيفكو» إلى افتتاح عدة متاجر رئيسية في كل دول مجلس التعاون بدءا من الكويت والسعودية ثم الإمارات وصولا إلى باقي دول المنطقة، ويدير «سيفكو» حاليا خمسة فروع في الكويت.