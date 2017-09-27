للسنة السابعة على التوالي، تعود دار العثمان لاستئناف دورة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان لتحفيظ القرآن الكريم واللغة العربية، والمخصصة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بالإضافة لفصل خاص للنساء، حيث تقام الدورة في كل عام ويشارك بها أكثر من 100 مشترك ومشتركة سنويا، ويصاحب الدورة العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية والتربوية الهادفة.

ويسر دار العثمان الإعلان عن دورة 2017 والتي ستقام ابتداء من نوفمبر 2017 إلى مايو 2018، في أيام الأحد والثلاثاء في الفترة المسائية لفصول المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، والأربعاء للنساء، ويتم قبول المشتركين والمشتركات بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

وبالإضافة إلى دروس التجويد وتحفيظ القرآن الكريم، يتلقى الطلاب دروسا لتقوية اللغة العربية، ضمن منهج دار العثمان في عدة مستويات تبدأ بالأحرف ثم الكلمات والجمل، وبعد ذلك قواعد اللغة العربية للسن الأكبر، كما يتم تقديم وجبات صحية للأطفال خلال فترة الاستراحة.

وتصاحب الدروس أنشطة وفاعليات منوعة تساهم في تعزيز الأخلاقيات والآداب للطلاب بطريقة مشوقة محببة، وفي هذا العام سيتم التركيز على 7 قيم ومهارات أساسية للطلاب، وهي: حب القراءة والتخطيط وإدارة الوقت والتطوع والعمل الجماعي والتفوق الدراسي والشخصية الواثقة والاهتمام بالصحة ومهارات الإلقاء.

وتأمل دار العثمان من هذه الدورة احتضان الطلاب في بيئة تعليمية محفزة، ولدور دار العثمان في خدمة المجتمع كانت دورة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان لتحفيظ القرآن الكريم.