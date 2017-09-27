يطلق نادي المعرفة 2017 في موسمه الثاني ورشة العمل الثانية بعنوان «تنفيذ الاستراتيجيات» وذلك يومي 10و11 أكتوبر 2017 من قبل مدرب وممارس ذي خبرة في مجال الإدارة روبرتو ويزكوسكي، حيث يقوم البرنامج المبتكر على مدار يومين بتوفير الانغماس المكثف في عالم الاستراتيجية.

وستكتسب الفهم الضروري لأسس تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز إنجازاتك في تطوير إطار الإدارة الاستراتيجية، بما في ذلك المفاهيم الأساسية مثل إدارة الأداء وبطاقة الأداء المتوازن.

ويتألف البرنامج من 5 وحدات مختلفة على مدى يومين، ويمنح المشاركون مبادئ تعريف الاستراتيجية وصياغتها، كما يتعرفون على كيفية تحديد التحديات الراهنة وكيفية ترجمتها إلى استراتيجية قابلة للتنفيذ.

يتعلم القادة كيفية ترجمة استراتيجيتهم باستخدام منهجية الخرائط الاستراتيجية كأداة رئيسية للخوض في عالم إدارة الأداء والبحث عن بطاقة الأداء المتوازن كأداة، ويساعدون على استخدامه كإطار إداري شامل.

وورشة العمل «تنفيذ الاستراتيجيات» مصممة خصيصا للإدارة العليا في المنظمات التي تسعى إلى بناء أو الحفاظ على الاتجاه الاستراتيجي الحالي والقادة في المؤسسات الخاصة والعامة، من المحللين إلى المديرين والرؤساء، الذين يسعون إلى تنفيذ أو تحسين الاطارات الاستراتيجية أو الإدارية

وسيتم ذلك في قاعة برقان بمنتجع هيلتون المنقف من 9 صباحا حتى 3 عصرا، وينظم ورشة العمل شركة ڨيجور افنتس بالتعاون مع شركة الجاز ويضم أعضاء نادي المعرفة هذا العام مستشفى هادى كعضو ذهبي، وبنك وربة ومجموعة كوت الغذائية كعضو فضي، وشركة نفط الكويت، أرامكس وبلاتينيوم جيم كأعضاء للشركة ويدعم ورشة العمل إعلاميا الجمعية الدولية للدعاية والإعلان IAA فرع الكويت.