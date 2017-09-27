كما تعودنا في كل صيف وموسم سفر أن يقوم السياح بزيارة وجهاتهم المفضلة واستكشاف مناطق جديدة، فكانت لجورجيا حصة من هذه الزيارات، بل وأصبحت من الدول ذات وجهة عالمية رئيسية للسياح من مختلف الدول، وبما أن فندق ومنتجع برادايس من المشاريع الضخمة القائمة في جورجيا والمستمرة على تطوير هذا المشروع الضخم الذي يعتبر فكرة جديدة للسياحة والاستثمار في وقت واحد، حيث يتميز بموقع استراتيجي مطل على جبال القوقاز الخضراء الشاهقة، ويعتبر مكانا للاسترخاء والاستمتاع في الوقت نفسه.

وقد فتح صيف 2017 لشركة دار مائدتي للتجارة العامة والمقاولات منفذا جديدا للحجوزات، فكانت هناك حجوزات عن طريق موقعنا على موقع الحجوزات العالمي للفنادق paradise investment resort - booking.com، حيث كان هناك حضور من دول مجلس التعاون الخليجي ومن بعض الدول العربية والأوروبية.

عام 2017 إقامة نسبة كبيرة من أصحاب الفلل في فللهم بفترات زمنية مختلفة، كما تم توفير طاقم عمل متكامل لاستقبال العملاء بأحسن صورة وخدمتهم (حسن الضيافة) وتوفير سيارات خاصة مملوكة للمنتجع لاستقبال العملاء من وإلى المطار، وتنظيم رحلات خارجية يوميا الى أجمل الأماكن القريبة للمشروع مثل: رحلات الباربيكيو على النهر، زيارة المتاحف والقلاع والأماكن التاريخية في المنطقة - جولات في مدينة تيلافي متنوعة الأنشطة من جولات استكشافية وسط الطبيعة والأنهر والجبال، ورحلات الى مناطق اخرى مثل العاصمة تبليسي ومسخيتا وبرجومي وغيرها من الرحلات حسب الجداول ورغبة العملاء، كما تم تطوير خدمات وتوفيرها داخل المنتجع واستمتع الزوار خلال زيارتهم وإقامتهم في المنتجع باستخدام الجاكوزي الخارجي المطل على الجبال وسط جو رائع واطلالة أروع، كما تم تنظيم مسابقات مسلية للزوار داخل المنتجع وأيضا عمل مسابقات في تعلم وإعداد الأكلات الجورجية بأيديهم، وخدمات أخرى أساسية مثل: مبنى الاستقبال، ومطعم وصالة طعام، ميني سوبر ماركت، صالة ألعاب متنوعة بلياردو، تنس طاولة، سنوكر بيبي فوت، بلايستيشن وغيرها من الألعاب - ركوب الخيل - سينما خارجية - وأيضا تم تجهيز مبنى الخدمات الجديد يحتوي داخله على صالة اجتماعات، المطاعم، سبا (المساج، حمام مغربي، الجاكوزي) صالون نسائي ورجال، وأماكن خاصة للجلوس والاسترخاء داخل المجمع وخارجه.

وكما لاحظ العملاء والزوار أن هناك اجزاء قيد التشطيب والتطوير داخل المنتجع، وانه كل سنة يوجد تطور على المشروع والمتوقع في السنة القادمة أن يكون تطور أكبر وتوفير خدمات أكثر عن السنوات السابقة، وتحرص الإدارة دائما في منتجع برادايس على أن تقضي العائلات أمتع الأوقات وأن تحصل على ذكريات لا تنسى، من خلال التجربة الريفية والشعور بالحياة وسط الطبيعة، ومستمرين بتعزيز خيارات الراحة والرفاهية بأسلوب ريفي عصري وان تضمن ان تكون تجربة الاقامة في المنتجع لا تنسى، فسواء كان ضيوف المنتجع يبحثون عن الإقامة مع أحبائهم أو في رحلات عائلية أو حتى يقومون بزيارة فردية للمنتجع، فإننا في منتجع برادايس نعد أن تكون تجربة الإقامة مميزة للجميع.

منتجع برادايس.. المكان الذي تريد أن تكون.