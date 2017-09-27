أقام فندق كورت يارد ماريوت مدينة الكويت حفل افتتاح لإطلاق قائمة طعام جديدة بمطعمه الهندي الشهير «سول آند سبايس».

وحضر حفل الافتتاح السفير الهندي لدى الكويت سونيل جين وعدد من الشخصيات من مختلف الشركات بالكويت، بالإضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين. وقد استمتع الحضور بتشكيلة غنية ومتنوعة من المأكولات الهندية الشهيرة في أجواء تعكس العراقة والأصالة التي تتصف بها الهند وعبق توابلها المميزة.

ويأتي إطلاق قائمة الطعام الجديدة بناء على إستراتيجية المطعم التي ترتكز على تقديم كل ما هو جديد ومميز لإرضاء جميع الأذواق سواء من ناحية تنوع الأطباق وجودتها أومن ناحية الأسعار.

وتتميز القائمة الجديدة بمكوناتها التقليدية، حيث تحتوي على العديد من الأصناف كالمقبلات الفاتحة للشهية والأطباق الرئيسية والحلويات المميزة، بالإضافة إلى أطباق البرياني وأطباق الكاري وخبز النان الذي يتم تحضيره عند الطلب.

وقال مدير عام فنادق ماريوت بالكويت جورج عون بهذه المناسبة: «يعتبر المطبخ الهندي أحد أشهر المطابخ في العالم، وذلك نظرا للأطباق والنكهات التي يقدمها.

تضم قائمة الطعام الجديدة بمطعم سول آند سبايس أشهر وألذ الأطباق الهندية الأصيلة بأسعار جد مناسبة».

ويقدم مطعم «سول آند سبايس» الكائن في الطابق الثاني بفندق كورت يارد ماريوت العديد من الأطباق الهندية العصرية يوميا على الغداء والعشاء، كما يتميز بأجوائه المريحة وخدمته الخمس نجوم، مما يؤهله لأن يكون أحد أفضل وأرقى المطاعم بالكويت.